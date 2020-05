Antonio Herraiz: "Ábalos chantajea al PP y les dice que la culpa de nuevos contagios será suya"

Audio

El copresentador de 'Mediodía COPE', Antonio Herraiz, analiza la actuación del Gobierno y de los grupos parlamentaros sobre la prórroga del estado de alarma.

En el Gobierno hay gran nerviosismo porque a día de hoy no cuenta con los apoyos suficientes para prórrogar el estado de alarma. Hasta este momento, el PP ha ofrecido su respaldo, pero ha ido comprobando cómo el Gobierno utilizaba esta situación excepcional de restricción de libertades para ir tomando decisiones que trascienden las cuestiones sanitarias o económicas derivadas de la pandemia.

Antonio Herraiz, sobre la prórroga del estado de alarma

J.J. Guillén

¿Por qué hay nerviosismo en el Gobierno? No sólo porque el PP se planta. Los separatistas vascos y catalanes tampoco le apoyarían. Y aquí es donde tiene el problema. La primera consecuencia sería que cada autonomía podría dictar sus propias normas, porque recuperarían competencias. Y por ejemplo podría darse el caso de que abriesen los colegios en unos lugares, y en otros no.

Ante este escenario, hoy el presidente del Gobierno ha llamado a Pablo Casado para pedirle su apoyo. Lo hará con el resto de grupos. Pero en su política habitual, piden el apoyo con el palo y la amenaza. No hay más que escuchar al ministro José Luis Ábalos. Si no hay prórroga al estado de alarma y suben los contagiados por coronavirus, la culpa será de los que no apoyaron seguir en esta situación excepcional.

Ni siquiera cuando les piden ayuda y apoyo rebajan el tono amenazante y chantajista. Al margen de la política, hoy en 'Mediodía COPE' nos hemos situado en una peluquería, en una clínica de fisioterapia y hemos hablado con un autónomoque se dedica a realizar reformas en viviendas y locales. Son actividades que desde hoy se han recuperado. Y los tres coinciden en la misma crítica. La improvisación que ha rodeado su apertura. Hasta el final no conocían las condiciones.

Estos son los que van a abrir. A muchos las condiciones impuestas todavía no les garantiza la viabilidad de sus negocios.