Antonio Herraiz: "La estrategia de dosificar el plan de desescalada mantiene entretenido al personal"

Ayer a esta misma hora te anunciamos que el gobierno iba a publicar hoy una guía detallando cómo va a ser la salida de los adultos a la calle a partir del sábado. De momento, no la tenemos, aunque desde Moncloa ya han empezado a filtrar algunas pautas. Si algo le preocupa a este Gobierno es el marketing, y cuanto más se dosifique todo mucho mejor. ¿Podía haberlo contado el ministro Salvador Illa esta mañana en el Congreso? Podía, pero es mejor prolongar la incertidumbre, multiplicar los mensajes, y así tenemos entretenido al personal.

¿Cuál es la novedad que han contado esta mañana? La novedad es que la salida de los adultos va a estar organizada por franjas horarias. Hasta esta tarde no conoceremos esa franja, no conoceremos cuándo te tocará a ti o a tu vecino de enfrente, pero está claro que van a establecer turnos para los que quieran salir a correr, los runners, turnos para los mayores y también para los niños. Esto es una petición de varias comunidades autónomas que están presionando para que se oigan sus demandas, algo que -denuncian las gobernadas por el PP y por los socios independentistas de Sánchez- no se ha hecho hasta ahora.

Al margen de estas franjas horarias, el resto de restricciones ya anunciadas se mantienen. Serán paseos individuales o con la persona con la que conviva, nada de grupos de amigos o familiares que vivan en otra casa. Además, hay que mantener 2 metros de separación con otras personas, una distancia que tendrá que ser mayor en el caso de los runners.

A la espera de conocer los detalles, la parte sanitaria de la pandemia va aminorando su crudeza. Sigue siendo terrible que mueran 268 personas en un solo día. Sigue siendo terrible y una imprudencia administrativa que 41.000 sanitarios se hayan contagiado. Pero los indicadores negativos de la pandemia van cuesta abajo, y los de recuperados, los de curados, siguen en ascenso.

Lo que va multiplicando los tintes dramáticos es la economía. Lo peor está por llegar, pero el dato del primer trimestre es histórico. Histórico, por malo. El Producto interior bruto cayó hasta marzo un 5.2%. Casi todos los sectores se han visto afectados y hoy en Mediodía COPE le hemos puesto cara con Jerónimo Fernández, que es director de una agencia de viajes de León: "Nosotros consideramos que no tiene ningún sentido que abramos, porque vamos a incurrir en gastos y verdaderamente no tenemos nada que vender, no hay una norma clara que nos indica a todos cómo actuar, incluso nosotros mismos no sabemos como tenemos que tener la oficina el 11 de mayo, entonces ahí lo que vemos es una desinformacion".

Él lleva cerrado desde el 13 de marzo y el plan de desescalada no le ofrece ninguna garantía de que pueda abrir. Esta es la realidad de muchos negocios que no saben si podrán levantar el cierre a pesar de que se lo autorice el Gobierno.