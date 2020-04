Antonio Herraiz: "No te olvides que la culpa de todo lo que ha pasado la tiene la oposición"

Audio

Un Viernes Santo siempre es especial, así que no vamos a insistir en esa coletilla, por muy atípico que sea el de este año. Por cierto, muchos de esos cofrades que anoche, que hoy viernes no han podido salir les queda el consuelo de que en algunos puntos de España ha estado lloviendo intensamente durante las últimas horas. E independientemente del estado de alarma, el agua tampoco les habría permitido procesionar.

En este estudio de radio improvisado desde el que te hablo, en COPE de la Alcarria, hace muchas horas que fuera no ha dejado de llover. Y ni esta mañana, en Guadalajara, podría haber salido el Cristo del Amor y de la Paz ni anoche la pasión del Señor ni tampoco el Nazareno. Esto, ya digo, sirve de cierto consuelo en los lugares donde ha llovido o está lloviendo. No es el caso de Sevilla, no es el caso de Málaga y ahí no hay consuelo que valga.

Ya te hemos contado los últimos datos en la crisis del coronavirus. Van en la buena dirección, pero siguen siendo inasumibles. Hay que destacar que han muerto 80 personas menos que el día anterior, pero 605 personas, que hacen un total de 15.483 son completamente inasumibles. Toca todavía pelear duro. Y fundamental, que no nos anuncien una vez sí y otra también que se van a hacer más test. Lo que hace falta es que se hagan ya, pera evitar más contagios innecesarios.

¿Qué va a ser lo siguiente? Lo inmediato es concretar todavía muchas cosas. El estado de alarma vigente se extiende hasta el 26 de abril y el Gobierno no descarta ampliarlo hasta el 10 de mayo. Esto, sin ser agorero, habría que ir dándolo por hecho. La pregunta es cómo, si con las mismas condiciones que ahora o un confinamiento algo más relajado. Lo más inmediato que tiene que hacer el Gobierno es precisar las actividades que a partir de el lunes van a poder volver a trabajar, después del cerrojazo de estos 15 días.

Lo inmediato también es que el Gobierno concrete cómo va a ser esa renta mínima de 500 euros para los más necesitados, para los que se han quedado sin recursos. Esto ya sabes que es una cosa de Pablo Iglesias y no conviene confundir. Hay que ayudar a los que se han quedado sin ingresos debido a la pandemia, de eso nadie tiene duda, pero de ahí a establecer un salario con el único objetivo de fidelizar votos, eso nos lleva a otros países que tú y yo conocemos. Además, todo eso hay que pagarlo entre todos, y ni Iglesias ni los suyos se van a hacer cargo.

Más dudas que tiene que aclarar el Gobierno. La lista sería interminable y te las vamos a ir desvelando en este MEDIODÍA COPE. Qué hacer con el curso escolar. Cómo resolver la situación a la que nos ha llevado el coronavirus En Italia se han decantado por el aprobado general, con sus detractores y sus defensores. Aquí, ¿tienen claro ya por dónde van a tirar?

Lo inmediato también, en el plano más político, son esos pactos de la Moncloa que viene anunciando el presidente del Gobierno. Y, claro, aquí, por si a alguno se le ha despistado conviene recordar la intervención la portavoz del PSOE, Adriana Lastra en el Congreso. Lastra habla del líder del PP, Pablo Casado: "Señor Casado hay cosas que no cuadran, bochornoso por incompetencia planetaria, desleal e indigno, político inútil para los españoles, falso y desleal".

Ya sabes, en un país con 157.022 contagiados y 15.483 muertos, en un país con una de las mortandades por coronavirus más alta de toda Europa, la culpa es del líder de la oposición. Pues nada. Quédate con eso. Qué bien lo hace el Gobierno de Pedro Sánchez. Urge un monumento.