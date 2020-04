Antonio Herraiz: "Sin apenas autocrítica, el Gobierno asegura que lo está haciendo entre bien y muy bien"

Audio

Sabíamos que marzo iba a ser un mes muy malo para el empleo en España. El coronavirus se está llevando por delante demasiadas vidas y también miles de trabajos en nuestro país. En marzo, se han destruido 834.000 empleos. Da igual que analicemos detalladamente la estadística de otros años porque no vamos a encontrar un mes igual. Ni siquiera parecido. Hay 302.000 personas en las listas del paro que, insistimos, no incluyen a las personas que se han acogido a un ERTE.



En el Gobierno se acogen a las cuestiones técnicas para no incluirlas. ¿Están en casa? Sí. ¿No van a trabajar? No. ¿Entonces por que no les contabilizan como parados? La explicación. No son desocupados, no están despedidos y por tanto, no están en el paro. De incluirles, la cifra se dispararía. Estamos hablando que, en España, los trabajadores afectados por un ERTE rondan los 3 millones. De momento, se han gestionado ya 620.000 expedientes.



En el plano económico esto no ha hecho más que empezar, los saben muy bien ya los que han sido despedidos, los que han perdido su puesto de trabajo y también todos esos empresarios y autónomos que no saben si van a poder levantar la persiana de su negocio una vez que pase todo esto.



Seguimos sin escuchar casi autocrítica en el Gobierno. Todo lo han hecho entre bien y muy bien. Por eso esta mañana, en Herrera en COPE, Carlos Herrera ha preguntado a una persona que sabe lo que está pasando y que además lo explica muy bien. En Herrera en COPE ha estado María Neira, directora del departamento de salud pública de la Organización mundial de la salud: “Nos hemos acostumbrado de alguna manera a las llamadas de atención y efectivamente cuando hay una que nos sobrepasa pues nos recuerda que a lo mejor invertir en esa preparación, en la respuesta a las empidemias y en los sistemas sanitarios es fundamental.



No se les escuchó y en esas estamos. Con unas cifras que aterran. En sólo un día, el registro oficial ha sumado 950 personas fallecidas por coronavirus en España. Son ya más de 10.000 muertos desde que comenzó la crisis. Los contagiados superan ya los 110.000 positivos y la mejor noticia de este JUEVES es que el crecimiento del número de pacientes ingresados en las UCI se ralentiza. En cambio, se dispara el de los curados. Ayer casi 4.100.