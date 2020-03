Antonio Herraiz: "¿Nos merecemos las disputas entre PSOE y Podemos con la crisis que tenemos encima?"

Audio

En esta crisis del coronavirus una de las voces más reconocibles era esta: “Estamos llegando, estamos llegando. No sabemos exactamente cuándo tendremos la confirmación con los datos a los que vamos accediendo, pero sí que estamos llegando ya al pico de esta curva que tanto nos preocupa”.

Antonio Herraiz analiza el papel de Fernando Simón en la crisis del coronavirus

Luca Piergiovanni

Es Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y hoy ha sido el gran ausente de la comparecencia diaria de los técnicos del Gobierno. ¿Por qué? Porque Fernando Simón ha dado positivo por coronavirus. Según han filtrado a primera hora desde el equipo de Sánchez, Simón comenzó a tener síntomas la pasada noche y cuando le han realizado la prueba ha dado positivo por COVID 19. Está a la espera de un segundo análisis.

Desde aquí deseamos la pronta recuperación de Fernando Simón, un médico, epidemiólogo, con un currículum brillante, aunque su imagen haya quedado un poco afectada tras esta crisis. Es lo que tiene dar la cara cada día y es lo que tiene ser el auténtico escudo de un Gobierno con un filósofo al frente del Ministerio de Sanidad, que en realidad era la cuota para otra cosa que nada tiene que ver con tu salud ni con la mía.

JOSE MARIA CUADRADO JIMENEZ / SP

Hoy ha sido un lunes muy raro en muchos centros de trabajo. Hasta última hora de la noche, hasta el último minuto del domingo, muchos empresarios y también muchos empleados desconocían qué es lo que podían o no podían hacer hoy. ¿Por qué? Porque en el Gobierno, los dos socios de la coalición no se ponían de acuerdo. ¿De verdad que tenemos que sufrir esas disputas en medio de una crisis gigantesca como la que tenemos encima?

Al final, esa moratoria de un día ha permitido hoy a trabajadores de la construcción, por ejemplo, y de otros muchos sectores acudir a su puesto y recoger porque mañana no van a poder hacerlo. Incertidumbre hasta el último minuto como ha contado en Mediodía COPE Luismi Fernández de Villegas, que es gerente de una empresa de reformas: “No pudimos estar pendientes de las últimas noticias, que como decía su compañera, fueron bastante tarde, bueno pues como la primera vez con el primer decreto que también se hizo con muchísima tensión. Nosotros no sabíamos hasta esta mañana si íbamos a ir no, yo casi por cuenta y propia responsabilidad no tenía otro camino”.

Al margen de la enésima chapuza de gestión de esta crisis, tenemos los datos. Nos quedamos con tres claves. La primera. La cifra de muertos sigue siendo terrible. Crece, un día más, por encima de los 800 muertos y superamos ya los 7.300 fallecidos. Lo único bueno en esta estadística es que hoy ese incremento ha sido inferior al sábado y al domingo. Segunda clave. El número de contagiados se estabiliza. En las últimas 24 horas, ha crecido un 8% cuando el viernes lo hizo un 14%. Y tercera clave. Hay ya 16.700 pacientes que están sanos. Son 2.000 más que ayer y a ellos nos agarramos.