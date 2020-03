Antonio Herraiz: "Si quieres jubilarte de forma anticipada, el Gobierno te lo va a poner más difícil"

Audio

Ocupados y preocupados por el coronavirus, que esperemos que se pase pronto, hay problema de más alcance que no tienen una solución inmediata. Hoy el futuro de las pensiones ha vuelto a llegar al Pacto de Toledo, a la comisión en la que se deben estudiar y proponer soluciones a un sistema que ofrece síntomas de claro agotamiento. Y a todos los que en este momento estamos trabajando nos interesa, por encima de muchas otras cosas, si vamos a cobrar nuestra pensión y en qué condiciones.

Hoy ha acudido a esa Comisión del Pacto de Toledo, el ministro de Seguridad Social, fundamentalmente, ha hecho dos propuestas: Una es revisar las fórmulas de jubilación voluntaria. El ministro José Luis Escribá quiere que cada vez menos trabajadores se puedan jubilar antes de los 65 años. Aquí hay un dato que no hay que dejar pasar por alto. Estas jubilaciones anticipadas han crecido más de un 60% en los últimos años. Sólo el año pasado se acogieron 50.000 personas y seguro que tienes algún caso cerca.

Otro escenario que plantea el responsable de segurida social es incentivar, primar fiscalmente los planes de pensiones que ofrecen las empresas en detrimento de los plantes individuales privados: “Estamos dispuestos a ir desplazando la fiscalidad favorable actual de los planes individuales hacia planes de empleo procedente de la noción colectiva”.

En esto de las pensiones, todos los partidos están de acuerdo. El sistema, según lo conocemos a día de hoy, es insostenible. ¿Cuál es el problema? Que no se ponen de acuerdo y es una materia tan seria que requeriría de un consenso que, a día de hoy, viendo la composición del Congreso, se antoja imposible.

Del coronavirus, la última cifra del ministerio de Sanidad habla de más de 230 personas contagiadas. Esta mañana hemos conocido la muerte de una mujer de 99 años en Madrid que ha dado positivo por el COVID 19.

España no modifica el nivel de alerta sanitaria por el brote. Es decir, se sigue en fase de contención y de momento, desde el Ministerio de Sanidad no van a proponer medidas tan drásticas como las adoptadas en Italia donde desde hoy han cerrado colegios y universidades. Más de diez millones de escolares y estudiantes se han quedado hoy en casa. Y un día más se evidencia que no existen coordinación desde Bruselas para abordar el brote de la misma forma.