Antonio Herraiz:"Si Quim Torra no puede ser diputado, con más razón no puede seguir de presidente"

Quim Torra no puede seguir siendo diputado autonómico. Lo acaba de confirmar la cámara del Parlamento de Cataluña y es el tercer organismo distinto que se lo recuerda. Arrastra una sentencia del Superior de Justicia de Cataluña que le inhabilita a año y medio, suma la orden de la Junta Electoral Central y lo último es la decisión de la mesa de la propia cámara. El partido de Torra y Puigdemont han seguido tensionando hasta el final. Porque querían que Esquerra se retratara. Pero la Mesa no sólo tenía la sentencia y la orden de la Junta Electoral. También el informe del Secretario General del Parlament que esta mañana ha pedido a los servicios de la cámara que retiren a Torra la condición de diputado. Y la Mesa del Parlament, y es lo último, ha avalado ese informe.

La siguiente pregunta que nos hacemos es evidente. Si Quim Torra no puede seguir siendo diputado, ¿puede continuar al frente del Gobierno catalán? La lógica dice que no. Si le retiran de su escaño, con más motivo tendría que abandonar la presidencia de la Generalitat. Pero aquí Torra se va a agarrar a una interpretación torticera del reglamento y del propio estatuto catalán. Para ser presidente es obligatorio ser diputado. Pero no aclara si a mitad del partido, como ha ocurrido ahora, le desprenden de su escaño. Y a eso recurrirá Torra o a lo que sea, que lo de las leyes y reglamentos nunca han ido con él.

En medio de todo esto está el pulso entre Esquerra y el partido de Puigdemont por controlar el terreno separatista. Depende de las perspectivas electorales que estén en juego estaremos o no más cerca de unas elecciones anticipadas en Cataluña.

Enseguida ampliamos esta noticia de última hora que obliga a Torra a dejar su escaño en un lunes en el que seguimos mirando a China. El número de muertos por el coronavirus se acerca al centenar. Y esta mañana en COPE nos hemos vuelto a interesar por la veintena de españoles que viven en la zona cero donde se ha destapado en la ciudad de Wuham. Allí está Oliver Cuadrado. Es un futbolista que ha jugado en numerosos equipos españoles. Empezó en las categorías inferiores del Real Madrid. El viernes nos contaba en MEDIODÍA COPE que sus familias estaban más preocupadas en España que ellos allí. Ahora la situación ha cambiado.

La mayoría de los sitios está todo absolutamente cerrado. En una carretera que tenemos justo al lado, que normalmente cuando vamos a trabajar con la bici tenemos que ir esquivando los coches ahora mismo no hay nadie. Está absolutamente vacía. Parece un poco apocalíptico todo”.

Desde España, el Gobierno ha comenzado ya los trabajos para que la veintena de españoles que vivan en Wuhan, si quieren, puedan volver a nuestro país.