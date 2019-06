Antonio Herráiz: "Sánchez sabe que si se apoya de nuevo en los separatistas, lo pagará"

Audio

El tablero de los pactos cambia de escenario. Constituidos los ayuntamientos es el turno de aquellas comunidades autonómas en las que son necesarios acuerdos. También en el camino abierto para la investidura de Pedro Sánchez. Aquí los mensajes que lanza el PSOE van en una doble dirección. Por un lado, los socialistas descartan unas nuevas elecciones generales, a pesar de que fue una de las amenazas que lanzó la semana el ministro Ábalos. Dicen ahora que Sánchez está dispuesto a ir a una investidura fallida para no decepcionar.

La otra línea es meter presión a Ciudadanos. A Sánchez las cuentas no le salen y sabe que si tiene que apoyarse de nuevo en los separatistas, pagará la jugada más pronto o más tarde. Y en esas están. En hacer llamamientos a los de Albert Rivera. El objetivo es claro y si no escuchen a la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo: "Si no hay alternativa todo el mundo debería de estar en clave constructiva por el bien de este país, hay que colaborar porque el único Gobierno posible se forme pronto. Nunca habíamos tenido una situación como esta, es una prueba de madurez de la política española y de cada uno de los que van a tomar estas decisiones".

Presiones directas a Ciudadanos, aunque en el PSOE no les citen. Luego están las negociaciones para aquellas comunidades autónomas en la que todo está abierto. Es el caso de la Comunidad de Madrid. El PP quiere reeditar en el gobierno autonómico el pacto que alcanzó en el Ayuntamiento de la capital. Y hoy VOX les han dicho que mucho tiene que cambiar las cosas. Denuncian los de VOX que el PP ha incumplido el acuerdo del consistorio porque el nuevo alcalde Martínez Almedia no les ha dado ninguna concejalía. Se repite el mercadeo que hemos visto en los últimos días en los ayuntamientos pero ahora en versión 'comunidades autonómas'.

Ley de hipotécas

Ayer entró en vigor la nueva ley hipotecaria. El aspecto más relevante es que obliga a las entidades bancarias a asumir los gastos de notaría, gestoría y registro. Se estima que los clientes se podrían ahorrar de media entre 500 y 1.000 euros. Pero en el primer día hábil de la ley, lo que se preguntan los que están pensando en firmar próximamente una hipoteca es si ese dinero no se lo van a cargar por otro lado. Habrá que estar vigilantes.