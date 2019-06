Antonio Herráiz: "Si hay una causa que puede servir de ejemplo de garantía procesal y jurídica es esta"

Audio

Después de 52 intensas sesiones y tras escuchar a más de 400 testigos llega el final del juicio contra la cúpula independentista catalana. Algunos quieren ver que es mucho más que un juicio, pero si hay una causa que puede servir de ejemplo de garantía procesal y jurídica es este. La trasparencia ha estado a la altura de la repercusión social y política. Comenzó el 12 de febrero y esta tarde está previsto que quede visto para sentencia.

Esta mañana se han escuchado las últimas conclusiones de los abogados de los acusados. Con distintas líneas de defensa, todos coinciden en que no hubo ni rebelión, ni tampoco sedición. Como mucho, lo enmarcan dentro de un delito de desobediencia. Y algunos van mucho más allá. Intentando desmontar que hubo delito de malversación de fondos públicos, hoy la abogada de la exconsejera Meritxell Borrás ha aportado una novedosa explicación. Se llama Judith Gené y dice que su defendida, como mucho, se pudo equivocar: "Mi representada se equivocó o no se equivocó pero cualquier actuación que llevó a término no lo llevó en el conocimiento de estar actuando al margen de la ley como ha demostrado y como he demostrado en este procedimiento".

Una vez que acabe el turno de los letrados, será el de los procesados y el juicio quedará visto para sentancia. El Tribunal tiene un importante debate con el pulso abierto entre la Fiscalía, que se decanta por el delito de rebelión y habla de golpe de estado, y la abogacía del Estado, que lo reduce a sedición, con penas más bajas.

Y en Mediodía COPE te vamos a contar el caso de una familia sevillana. El niño va a ser escolarizado el próximo curso y querían matricularle en un colegio concertado de las Salesianas de Sevilla cuya demanda supera siempre con creces la oferta. Los abuelos del pequeño hicieron cola durante varios días a las puertas del centro y finalmente lo consiguieron. Este caso vuelve a evidenciar la alta demanda de plazas en centros concertados. El director del colegio María Auxiliadora, Francisco Martínez, ha contado a COPE que esta situación es habitual todos los cursos: "Teníamos mucha demanda para esta plaza, ya antes me venía alguna familia diciendo que le constaba de una familia que iba a renunciar a la plaza y yo les decía que se habían enterado ellos antes que yo". Este caso es un ejemplo más para los que quieren limitar la oferta de la enseñanza concertada.