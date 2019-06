Antonio Herráiz: "Lo que ocurrió sobre la pista central de París es incontestable"

Audio

Hoy en los centros de trabajo, en las cafeterías, en el mercado o en la oficina del banco no se ha hablado de otra cosa. Y el protagonista no es el presidente del Gobierno ni el líder de la oposición. Tampoco Donald Trump. Hoy en España y también fuera de nuestro país se habla de Rafa Nadal.

Lo que ocurrió sobre la pista central de París es incontestable. Ganó con autoridad a Dominique Thiem, tiene en sus vitrinas 12 copas de Roland Garros y ya alcanza 18 torneos de Gran Slam. Las cifras en el deporte son muy importantes. Pero en Rafa Nadal hay muchos más aspectos que trascienden lo deportivo. Rafa es humilde, generoso con su equipo y con los rivales y un tipo que presume de ser español donde va. No es cuestión de sacar banderas, pero en un país que pocas veces se quiere a sí mismo, no está de más encontrar alguien de ese nivel que saca siempre lo bueno de España desdeñando lo menos bueno.

Todo parece fácil con él, un extremo que en el Partidazo de COPE, el propio Rafa Nadal lo puntualizaba: "Cuando uno se va llegando bofetadas de un lado y de otro a nivel de lesiones, llega un momento dado que uno tiene momentos más bajos. Mi gran satisfacción, más que la victoria, es haber sido capaz de comprometerme a no fallar. No fallar es estar con la actitud y la predisposición necesaria, y en eso no he fallado".

No falló, lo ha vuelto a hacer. Y ya son 12 títulos en Roland Garros. Nadal vuelve a su casa de Mallorca donde descansará y comenzará a preparar su próxima cita, esta vez en la hierba de Wimbledon.

Ya digo que de lo que hoy se habla es de Rafa Nadal, aunque en tu ciudad, en tu pueblo o en tu comunidad autónoma todavía no sepas quién va a gobernar los próximos cuatro años. Hay avances en muchos ayuntamientos y también en Gobiernos como el de Madrid. Está claro que Ciudadanos no puede vetar de forma general a VOX como habían anunciado. Sería ponerse palos en las ruedas de su propio carro. Y la reunión de este domingo entre Ignacio Aguado y Rocío Monasterio, aunque no haya foto, demuestra que quieren gobernar la comunidad con el PP. Ya veremos si de esa reunión con Vox ha salido algo más, si los de Santiago Abascal estarían presentes en ese Ejecutivo autonómico. En el resto de comunidades con escenarios abiertos, como Castilla y León, Murcia o Aragón, Ciudadanos no descarta pactar con el PSOE aunque no se han cansado de repetir que su opción prioritaria es el PP. Todo dependerá de los cromos, de los cargos e incluso alcaldías que los socialistas ofrezcan a los de Albert Rivera.