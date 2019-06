Herráiz: "La vía Navarra es fundamental, pero los socialistas navarros no están por la labor"

Audio

El tablero de los pactos sigue difuso. Todo se va a ir concretando a última hora en un juego en el que nadie quiere desvelar sus cartas hasta el final. En el Gobierno de España, Pedro Sánchez está convencido de que va a seguir en Moncloa. Da por hecho el apoyo de Unidas Podemos, los de Pablo Iglesias le dicen que quieren estar en el Gobierno, que no corra tanto, y el PSOE insiste en gobernar en solitario. Aún así, ya saben que las cuentas no le salen. Y el escenario pretendido por Sánchez es el de contar además con los votos del PNV, Compromís, el Partido Regionalista de Cantabria y la abstención de UPN. Así lograría ser investido Presidente en segunda vuelta.

La vía Navarra es fundamental, pero los socialistas navarros no están por la labor. Siguen enrocados y no van a dar el apoyo a Navarra Suma en el Gobierno Autonómico de la comunidad foral. Además, el entendimiento con UPN sobre Navarra podría tener repercusiones en la actitud del PNV. No es fácil y sobre este asunto le han preguntado a la ministra portavoz en funciones, Isabel Celaa. Y aquí Celaa se ha liado un poco: "Con el PNV tenemos un Gobierno de coalición en Euskadi y excelentes relaciones, con el PNV no vamos a pactar nada, perdón, con Bildu no vamos a pactar nada".

El lío de Celáa entre el PNV y Bildu. En el capítulo de pactos hay una novedad. El PSOE ha llegado a un acuerdo con los regionalistas del PAR. Por tanto, bloquea un hipotético pacto entre PP, Ciudadanso y el PAR. Tras este movimiento estratégico de Lamban, ahora habrá que ver qué hacen los de Albert Rivera en Aragón. Si apoyan al PSOE o no.