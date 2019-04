Antonio Herráiz: "Sri Lanka es un país en alerta, con mucho miedo y teñido de sangre"

Audio

La campaña electoral está siendo atípica en muchos aspectos. Y no sólo porque ha caído de lleno en plena Semana Santa. En el tema de los debates hay que decir que la polémica no es nueva, siempre vienen precedidos de gresca, aunque esta vez haya maniobras que no hemos visto hasta ahora. Todo porque hay un partido nuevo que Pedro Sánchez quería utilizar para dividir aún más al centro derecha. Finalmente el candidato de VOX no va a estar en ninguno de los dos debates, ni en el de hoy en TVE, ni en el de mañana en Atresmedia, y el domingo se verá si su exclusión les ha beneficiado o les ha perjudicado.

En una precampaña y campaña bronca, con más insultos que propuestas, con más descalificaciones que ideas, no estaría de más que la pelea de esta noche se centrara en proyectos, en el modelo de país que quieren unos y otros, y también, creo que es obligado, en posicionarse ante posibles pactos post electorales.

El número de indecisos siempre es elevado y en esta ocasión, según la encuesta de GAD 3 para el periódico ABC, hay 8 millones de personas que o no tienen decidido su voto o lo ocultan. Aunque la influencia de un debate es infinitamente menor a la que tuvo en su momento, como aquel primer cara a cara entre Nixon y Kenedy, esos indecisos pueden terminar de aclararse. Y lo que sostienen la mayoría de politólogos, es que la campaña, la verdadera campaña empieza esta noche.

Atentado en Sri Lanka

Del exterior seguimos pendientes de Sri Lanka. A medida que se van conociendo más detalles aumenta la tragedia. Es un país en alerta, con mucho miedo y teñido de sangre. Los ataques a tres iglesias católicas durante el domingo de resurrección dejan ya cerca de 300 muertos y más de 500 heridos. Ahora se investiga a un grupo terrorista local, al que pertenecerían los siete terroristas suicidas y también se miran posibles ayudas internacionales. Entre los muertos hay muchos turistas de diversas nacionalidades que celebran el domingo de Resurrección en los templos atacados. Exteriores sigue sin tener constancia de víctimas de nuestro país. Sri Lanka es un destino para muchos españoles. Es el caso de Carla Mouriño. Hemos hablado con ella en este Mediodía COPE. Fue a Sri Lanka para pasar la Semana Santa con tres amigas. En estos momentos, Carla y sus amigas están en el aeropuerto para regresar a España. Han adelantado el vuelo de vuelta.