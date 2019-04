Antonio Herráiz: "La jugada le ha salido mal a Sánchez. El formato no es el que quería"

Audio

Comienza la segunda fase de la operación de tráfico de Semana Santa. La DGT preve más de 9 millones de desplazamientos. Desde la dirección general de tráfico recuerdan que ocho drones vigilan las carreteras españolas. Captarán imágenes que luego envían al centro del organismo. Este año, la campaña de la DGT ha marcado tres destinos vacacionales si no cumplimos las normas al volante. El hospital, el cementerio y la cárcel. Por Herrera en COPE ha pasado hoy el fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas ha vuelto a insitir en dos de la razones que multiplican los accidentes mortales: el exceso de velocidad y el uso del móvil.

Lo de hacer un llamamiento a la precaución durante estos días no debe convertirse en un tópico. Siguiendo con la denuncia del fiscal de seguridad vial, igual conviene apagar el móvil antes de coger el volante, o silenciarlo y dejarlo dentro de la maleta. Así se evita la tentación.

Por lo demás, este Miércoles Santo sigue siendo día de campaña electoral en la que estamos a vueltas con el debate. Pedro Sánchez apostaba por incluir a Vox y seguir dividiendo al centro derecha. La Junta Electoral ha dicho que el partido de Santiago Abascal no puede estar en ese debate porque no tiene representación parlamentaria. Y la novedad es que, finalmente, será un debate a cuatro, no a cinco, y en TVE, no en Atresmedia, como se había anunciado.

La jugada le ha salido mal a Sánchez. El formato no es el que quería. Y con su ausencia, Vox tendrá un protagonismo menor.