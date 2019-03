Antonio Herráiz: "La historia de Sara y Alejandra nos ha emocionado a todos"

Que las redes sociales tienen un poder enorme es evidente. Aunque ese poder, la mayoría de las ocasiones, es empleado para distorsionar la realidad, también tiene otros usos mucho más gratificantes. Y lo confirma la siguiente noticia en la que, por cierto, ha participado también 'Mediodía COPE'.

El lunes, en este programa hablábamos con Sara Danyao. Vive en Madrid, tiene 18 años y estudia psicología en la Universidad Complutense. Es china y fue adoptada cuando tenía 11 meses. De aquello no tiene recuerdos pero sus padres adoptivos le han contado que otra niña china, de 5 años, que también fue adoptada después por padres españoles, no se separaba de ella en el orfanato en el que estaba. Cuidaba de Sara, la vestía, le daba de comer. Y cuando se separaron, la otra niña, que tenía 4 años más que ella, no paraba de llorar. De aquel momento, a Sara apenas le quedaba una foto junto a su pequeña cuidadora pero nada más. En 18 años, no había vuelto a saber nada más de ella. Sara sintió que estaba en deuda y se puso a buscarla. Lo primero que hizo fue colgar esa foto en Twitter, en la que aparecían juntas, que ha conseguido más de 90.000 retweets. Después, contó su historia, el lunes, aquí, en 'Mediodía COPE', decía que para ella significaría mucho poder encontrarla porque no tenía nada más sobre su pasado que esta chica.

Y por eso te hablaba del poder de las redes sociales y también de la fuerza de la radio. Tres días después de colgar la foto en Twitter y dos días después de estar en este programa, Sara se ha reencontrado con aquella niña china. Se llama Alejandra, vive también en Madrid y sigue ayudando a los demás. Trabaja en un centro con personas con diversidad funcional. Ayer se vieron en la Puerta del Sol de Madrid después de 18 años. Y hoy Sara y Alejandra se han reencontrado en los micrófonos de 'Mediodía COPE'. Su historia nos ha emocionado a todos.

En el juicio contra la cúpula separatista catalana, los testigos de la Guardia Civil que han declarado esta mañana han denunciado una campaña de hostigamiento. Durante los registros y operativos recibieron insultos, amenazas, zarandeos e incluso golpes. La turba separatista también fue a los hoteles o acuertelamientos en los que se alojaron aquellos días. Un día más, los testigos apuntan a un delito de rebelión por encima del de sedición.