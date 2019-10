Sánchez promete champán para todos

Hasta el 10 de noviembre vas a escuchar promesas electorales de todo tipo. Bajada de impuestos, subida del salario mínimo interprofesional, ayudas a la natalidad... Y en esas promesas no pueden faltar las pensiones. Quién da más. La última propuesta del PSOE pasa por ligar las pensiones al incremento del IPC. No son pocos los organismos y los expertos, incluido el Banco de España, que alertan de los riesgos a corto y medio plazo que puede conllevar esta medida. El organismo supervisor advierte que esta subida obligatoriamente tiene que ir de la mano de subida de impuestos y de retrasar la edad de jubilación. Al margen de este recordatorio del Banco de España, esta mañana el presidente del Gobierno ha dicho que hay recursos: “Vamos a revalorizar las pensiones conforme al IPC real. Dice el Partido Popular que eso no se puede hacer y que ya está el Partido Socialista tirando la casa por la ventana. Hay recursos económicos. Vamos a dar una respuesta social distinta a la que dio el Partido Popular cuando gobernó a este país”.

Dice Sánchez que con gobierno o sin gobierno entrará en vigor antes de fin de año y el cálculo se hará en función de la media del IPC. Desde el PP, lo ven como una medida electoralista. Lo ha destacado esta mañana en Herrera en COPE, la número dos del PP por Madrid y ex presidenta del Congreso, Ana Pastor: “Me parece el colmo utilizar a los pensionistas con fines electorales sobretodo cuando fue el señor Sánchez quien votó una congelación de pensiones en el Gobierno del señor Zapatero”.

Lo que hacen falta son pactos de estado. En materia de pensiones, de educación, también con todo lo relacionado con la crisis territorial que sufre España. Y aquí no parece que se vayan a poner de acuerdo.

Del exterior, seguimos pendientes del Brexit. No hay avances. Todo lo contrario. El primer ministro británico ha confirmado que las negociaciones entre Reino Unido y Bruselas están rotas. Esto incrementa la incertidumbre y el nerviosismo de los británicos que viven en el exterior. Hoy vamos a escuchar la preocupación de los pensionistas ingleses que están en España. Ven como sus pensiones se devalúan y tienen miedo a quedarse sin cobertura sanitaria si se pone en marcha un Brexit a las bravas.