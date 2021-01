Antonio Herraiz:"Castilla y León adelanta el toque de queda a las 20h ante la pasividad del Gobierno"

Desde mañana mismo, Castilla y León adelanta el toque de queda a las ocho de la tarde. Es la medida más restrictiva que hemos conocido en las últimas horas y se convierte así en la comunidad que más pronto echa el cierre por la tarde. A partir de esa hora, a partir de las ocho nadie puede estar en la calle si no es por una causa justificada. El vicepresidente castellano leonés, Francisco Igea, advierte. Si no se cumplen van a ser estrictos con las sanciones: "Llamamos a la responsabilidad, por favor quedense en casa si no es imprescindibles. No se reunan en sus domicilios con no convivientes…vamos a ser estrictos con las sanciones".

Castilla y León ha abierto un debate. El actual estado de alarma fija el toque de queda entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana de forma general y deja en manos de las comunidades autónomas la posibilidad de adelantar o retrasar una hora. Tanto el inicio como el final. Pero en Castilla y León lo adelantan a las ocho de la tarde. Tres horas antes. ¿Se puede hacer? ¿Tienen el soporte legal? En este gobierno autonómico sostienen que sí y lo que demuestra esta medida, una vez más, es la incapacidad del gobierno de Sánchez e Iglesias para tomar medidas comunes para toda España.

En este escenario en el que nos encontramos, Castilla y León ya ha anunciado que si no funcionan las nuevas medidas, el confinamiento domiciliario va a ser inevitable. Una opción por la que también se inclina Andalucía o Asturias, por mencionar dos comunidades de distinto color político.

En el caso de Madrid hoy han tomado también nuevas medidas. Adelantan el toque de queda de las doce a las once de la noche y los bares y restaurantes deberán cerrar a las diez. ¿En Madrid son partidarios del confinamiento domiciliario? De momento, no. Lo decía esta mañana su viceconsejero de salud, Antonio Zapatero: "El trabajo que se ha hecho publicado en revistas de impacto, no decanta que el confinamiento sea la medida más útil desde el punto de vista sanitario. De todas foras, insisto en que, si Madrid tiene que endurecer o cambiar las medidas en función dela situación epidemiológica, no tendremos problema en analizar todas las medidas disponibles para controlar la pandemia en nuestra comunidad".

En Aragón, desde mañana, se confinan sus tres capitales de provincia y otros seis municipios, algo que va a afectar a más de 800 mil personas. También limitan las reuniones a un máximo de 4 personas y el cierre de comercios no esenciales se adelanta a las 6 de la tarde.

Y además de la pandemia, de la mala evolución de la pandemia, la noticia sigue en Cataluña. ¿Se van a retrasar las elecciones? Sí, a esta hora lo único claro es que no serán el 14 de febrero, la fecha fijada inicialmente. Lo que no sabemos es cuándo se van a celebrar. Todo apunta a que la convocatoria será el 30 de mayo, que es la apuesta de la Generalitat. Ya sabes que el PSC quiere aprovechar el efecto Illa y que los comicios sean en marzo. Cuanto antes. Lo cual retrata al siempre educado Salvador Illa. Ha aprovechado su cargo, en medio de una pandemia con 80.000 muertos, para lanzar su carrera electoral.