Lorena Fernández: "Tokio nos deja la imagen de los deportistas veteranos y la esperanza en los más jóvenes"

Buenas tardes... están los veteranos que nos han dado toda una lección de irse por la puerta grande. Pau Gasol: “Muy afortunado de haber vivido lo que he vivido con este gran equipo, con esta selección y muy agradecido por el cariño, por el aprecio y por el respeto de la gente”.





Saúl Craviotto que iguala a David Cal con más medallas olímpicas de la historia del deporte español: “Estoy que no me lo creo, super felices. Hemos hecho nuestra carrera, nos hemos dejado la piel y estoy super orgulloso de los tres compañeros que he tenido empujando detrás . a mi me sabe a gloria esto, yo estoy encantado. cuatro Juegos Olímpicos y los cuatro con medalla con casi 40 años… ¿Qué voy a pedir yo? Estoy más contento que nadie”.

La voz de la experiencia y la voz del futuro, de la juventud. Es la de Adriana Cerezo. Con tan solo 18 años inauguró el medallero español con esta plata en Taekwondo: “No tengo palabras para agradecer a todas las personas, de verdad que es una pasada cómo te puedes sentir de apoyado. Vamos es que venía con un ejército detrás, o sea, eso era increíble es una sensación impresionante. De verdad que, lo que me llevo de aquí, de toda esta experiencia, es el haberle podido dar un poco de ilusión a la gente”.

Con todos ellos y toda la delegación española de deportistas hemos disfrutado aquí, en COPE, en ese especial JJOO que nos ha acompañado durante casi tres semanas. Con esos enviados especiales a Tokio que ayer ponían el broche final.

Adiós a Tokio 2020 -disputados un año después por la pandemia- y hola a París 2024. A la capital francesa le queda aún tiempo para organizar estas Olimpiadas pero nada para recibir al que promete ser la estrella del balón de la temporada. Leo Messi decía adiós ayer al Barcelona de esta forma: “Soy un jugador que quiere seguir compitiendo, mi último año de carrera lo quiero terminar de la misma manera: compitiendo y luchando por título”.

Y hoy el París Saint-Germain le pone la alfombra roja. También el dinero.

JJOO y Leo Messi y a menos de un mes para que de arranque el curso escolar en toda España si no tuviéramos suficiente ya con mantener a raya el COVID ahora nos encontramos con la idea de Educación de darle perspectiva de género a las matemáticas. Esa es una de las ideas pero hay más que te cuento en ese borrador del ministerio al que ha tenido acceso la Cadena COPE.