Lorena Fernández: "Sánchez no para sus vacaciones por Afganistán pero sí para tuitear sobre ayudas europeas"

El futuro inmediato de Afganistán se juega ahora mismo en dos frentes. Por un lado el nuevo gobierno afgano intentando obtener legitimidad internacional. Rusia, China, Pakistán o Irán desde luego ya han mostrado sus simpatías o al menos pocas oposiciones al regreso del antiguo régimen. Y además con EEUU batiéndose en retirada. Por el otro esos mismos EEUU y Europa intentando sacar de allí a contrarreloj a los compatriotas que quedan en el país pero sobre todo a los afganos y sus familias que durante los últimos 20 años han colaborado con ellos de una u otra forma.





Nadia tiene 36 años y a pesar de que el Ejecutivo afgano trata de obtener esa legitimidad asegurando que no habrá venganza, que los ciudadanos pueden regresar a sus puestos de trabajo sin problemas, como muchos no se fía. Y no es para menos. En COPE nos ha contado como le quemaron la cara y durante una década salía a la calle vestida de hombre. Iba a decir para vivir pero más bien para sobrevivivr: "Las mujeres y su futuro no lo sabemos porque el día que yo viví la situación de los talibanes en Afganistan cuando yo vivía pues pendaba que algún día las cosas iban a cambiar. Yo me vestí de chico por un día y este día duró 10 años".





El futuro es incierto para las mujeres en este país. No se olvidan del régimen a las que los talibanes las sometió. Sin poder ir al colegio, ni trabajar, ni vestirse como quieran, ni a pintarse las uñas, ni hablar alto... El decálogo de prohibiciones del pasado es extenso.

Por cierto, nada hemos oído sobre las mujeres y la violación de sus derechos a nuestra ministra de Igualdad, Irene Montero. Ni decir nada ni un mísero tuit, esos que tanto les gustan. Ya no digo del presidente del Gobierno que sigue apagado y fuera de cobertura en sus vacaciones en Lanzarote. Su tuit de hoy es para presumir del dinero que Bruselas ha enviado a España en ayudas por la pandemia. Todavía estamos esperando que Pedro Sánchez interrumpa esas vacaciones y comparezca para decirnos por qué estamos tardando tanto en sacar a los nuestros de Kabul. Porque un presidente del Gobierno no está solo para salir a presumir de las ayudas recibidas. Está para tomar la iniciativa ante el mayor conflicto internacional del año.





Pendientes de esa situación en Afganistán y aquí en España una vez que la ola de calor de los últimos días ya ha remitido y esos 40º solo se quedan este martes en Canarias lo que no ha remitido es el aparatoso incendio declarado en Navalacruz, en Ávila. Se ha convertido ya en el fuego más importante del verano y para la provincia en el más dañino de su historia. 12 mil hectáreas quemadas y vecinos ayudando a las labores de extinción. Él es Roberto y ha estado en 'Herrera en COPE': "Cuando siente la impotencia de ver que todo lo que tienes se está quemando... es que vas a defender lo tuyo ¿sabes? Es eso, aunque sirva, aunque no sirva. Tienes que estar ahí porque te lo pide el cuerpo. que no se quemen nuestras casas. El ganado de aquí, se han quemado muchísimas cabezas de ganado".