Lorena Fernández: "Sánchez no aparece mientras sus homólogo europeos lideran la respuesta a la crisis afgana"

La cifra se la marcó él mismo. Ojo que nadie le presionó para cumplirla. Hablo del porcentaje de población española vacunada contra el coronavirus. Allá por el mes de mayo Pedro Sánchez salió a decir que en 100 días España habría alcanzado esa ansiada inmunidad del rebaño. Pues bien. Esos 100 días han llegado. Hoy se cumplen. Y lo que no se ha cumplido es la promesa de Sánchez de que este 18 de agosto el 70% de la población tendría la pauta completa administrada. Lo primero es que con esa variante Delta parece que aunque hubiésemos llegado a ese dato no sería suficiente porque ya sabemos que es más contagiosa, más transmisible y el porcentaje de inmunizados debe ser mayor. En 'Herrera en COPE' el doctor José Luis Almudi nos ponía el foco en los jóvenes: “Los ciudadanos y sobre todo los jóvenes y adolescentes, son los que se han relajado, no solo en este momento, sino ya desde el inicio de las vacaciones y ha sido el principal motivo por el cual hemos tenido esas incidencias tan elevadas que se mantienen”.

Y segundo porque aquí hay una pequeña trampa a la que el presidente puede agarrarse: la de que el 71,2% de la población diana -es decir, los mayores de 12 años- sí cuentan con esas dos dosis inoculada. Pues bien, así de su chistera se ha sacado el presidente la idea de que, claro, que él ha cumplido con su promesa.

Casi casi esperamos que de un momento a otro el presidente diga algo porque sorprende que permanezca callado ante la complicada situación que atraviesa Afganistán. Como será de complicada que hasta uno de los suyos, Josep Borrell lo ha calificado como el conflicto internacional más grave de los últimos siete años. Lo reconoce uno de los suyos... y silencio es lo que hay al otro lado de la línea. Hemos visto a Merkel, a Macron, a Boris Johnson, a Joe Biden... hablar entre ellos, en público, de esas repatriaciones y de lo que viene: una crisis de refugiados por la que Europa reza que no se parezca en nada a la protagonizada por los sirios.

Pero del presidente español lo único que hay al otro lado de la línea es silencio. Bueno, no del todo porque parece que le ha cogido el gusto a tuitear, a lanzar sus mensajes a través de esta red social -como le gusta a Pablo Iglesias- y hoy ha puesto dos con las últimas novedades sobre Afganistán.

¿Y cuales son esas novedades? Pues que ahora mismo hay tres aviones militares encargados de esas repatriaciones de españoles y sobre todo afganos que han colaborado con nosotros en los últimos años. El primero ha llegado ya a Kabul, y está ya sobre el terreno realizando las primeras evacuaciones. El segundo espera en Dubai a recibir esa orden que le permita volar a Afganistán. Y el tercero ha partido esta mañana con destino a la ciudad árabe. Un avión en este caso medicalizado que asegure que los nuestros regresan en buenas condiciones.