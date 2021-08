Lorena Fernández: "El recurso de Marlaska sobre los menores marroquíes es culpar al gobierno ceutí, al PP"

Es Aris y con solo escuchar el mensaje que nos ha dejado desde Kabul en 'Mediodía COPE' nos hacemos perfectamente a la idea de cuál es la situación: "Aunque he mandado mis documentos para los españoles, no me han llamado hasta ahora. No sé cuál es el problema. Estoy esperando. Por eso, no lo sé."

Aris trata de regresar en uno de esos tres aviones que España ha fletado para traer tanto al personal español que quedaba en Afganistán como a los civiles que como él han trabajado estos últimos años codo con codo con nuestros militares o con nuestros policías. Ahora mismo hay tres aparatos encargados de esa tarea. El primero se encuentra aparcado en el que es hoy uno de los puntos más tensos del planeta: el aeropuerto de Kabul. Ha aterrizado este mediodía para realizar las primeras evacuaciones. El segundo aparato espera en Dubai a recibir instrucciones que le permitan volar a ese aeródromo. Y el tercero es un avión medicalizado que esta mañana despegaba desde España para ayudar en esta compleja tarea. A uno de esos aviones tratará de subir otra compatriota suyo quien anoche pasó por La Linterna de COPE. Él trabajó con el ejecutivo afgano y prefiere mantenerse en el anonimato. Los talibanes mataron a su novia: "Casi no voy a salir, porque a los talibanes no les gustan los que trabajan para el gobierno. Especialmente para los de seguridad. Si nos encuentran a nosotros, quién sabe qué va a pasar. No puedo confiar en nadie, por ahora, no sabemos quién es parte de nosotros y quién de los talibanes. Entonces, tratamos de esconderme, por ahora, hasta que pueda salir del país, con mi familia."

Desde luego, más que compleja porque en ese aeropuerto reina, digamos, una calma tensa. Los norteamericanos intentando mantener el orden en él y los talibanes rodeándolo porque por mucho lavado de imagen que intenten dar ante la comunidad internacional prometiendo amnistía y respeto a las mujeres atendiendo a la ley, a su ley, se entiende. Los afganos saben de sobra que quienes se acerquen a ese aeropuerto van a ser, como poco y con suerte, señalados.

Compleja la situación en Afganistán como complicado se está poniendo el asunto sobre la devolución de los inmigrantes menores de edad que llegaron hace tres meses a Ceuta. Atención al movimiento político de los últimos días. Primero Interior ordena devolver a Marruecos a algunos de ellos. Después un juzgado paraliza esa decisión porque dice que no se ha cumplido con la ley escuchando uno a uno a cada uno de esos chicos. A continuación la Audiencia Nacional le pide al ministerio que explique por qué dio esa orden. Y esta mañana Juan José Vivas, del PP, no conviene olvidarlo, presidente de Ceuta, diciendo esto en 'Herrera en COPE': "En este caso, hemos actuado conjuntamente y de forma coordinada con el Ministerio del Interior para activar un instrumento legal, plenamente vigente, que desafortunadamente no se ha puesto en marcha hasta ahora"



Vamos, que presumía Vivas hoy de su buena relación con Grande-Marlaska. Pues atención al siguiente capítulo del serial. Casi a la vez que Vivas sacaba pecho aquí en COPE de plena sintonía con el ministro éste respondía a la Audiencia Nacional que sí, que autorizó ese retorno pero que la responsabilidad es toda de Ceuta, de Vivas.