Lorena Fernández: ''Preocupan los brotes pero los datos nos indican que no hay que alarmar''

30 de junio. El calendario nos indica que quien más quien menos o está haciendo ya las maletas o pensando en las vacaciones. Si es que puede cogérselas porque hay que recordar que el zarpazo en lo económico es tan duro que muchas familias no pueden permitírselas.

Baleares es uno de esos puntos de nuestra geografía que vive del turismo y mucho del británico. Desde hoy Reino Unido permite viajar al archipiélago sin necesidad de cuarentena a la vuelta. Con una PCR negativa basta. Pero no sabemos cuánto durará esto teniendo en cuenta que las islas están en pleno repunte de casos por ese macrobrote originado tras decenas de viajes de fin de curso de jóvenes de unos 17-18 años. Lara es una española que vive en el Reino Unido. Justo dentro de una semana, la próxima, prevé viajar a Mallorca. Ha estado con nosotros en 'Herrera en COPE': ‘’sinceramente me parece bastante escandaloso que se permita hacer este tipo de viajes dadas las circunstancias. Creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena. En cualquier caso, como la mayoría de los casos se han detectado una vez han vuelto a las comunidades no creo que afecte tanto a la incidencia de Mallorca en sí y no creo que el gobierno británico cambie su iniciativa’’.

Aquí hay que subrayar varias cosas. ¿Preocupan los brotes? Sí. ¿Preocupa el avance de esa variante Delta, más contagiosa? Sí. ¿Estamos como hace unos meses? No.

Y lo dicen por ejemplo los datos del Reino Unido -ese mercado turístico balear o canario- donde hay el mismo números de casos que en enero de COVID pero apenas defunciones y apenas aumento de carga hospitalaria. Y lo dicen los datos de España. Con más de la mitad de la población con al menos una dosis de la vacuna contra el COVID puesta la tasa de contagios sí ha subido llegando a riesgo extremo incluso en la franja de entre 20 y 29 años. Pero es que para quienes tienen más de 50 el riesgo de transmisión es bajo. Y la presión hospitalaria, la parte vulnerable, sigue bajando. Por eso de la preocupación sí pero no caer en el alarmismo hoy hay 200 personas menos en España una UCI por coronavirus que hace dos semanas.

Y al margen del COVID hoy estamos de resaca a esa reunión de este martes entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès en Moncloa. Esa escenificación del reencuentro que hoy el presidente del Gobierno ha tratado de vendernos a todos en el Congreso. Pues por mucho que Sánchez intente cantarnos las bondades de que ha llegado un tiempo de nuevo lo oído en las últimas 20 horas suena a lo de siempre: ni renuncia a amnistía, ni al referéndum, ni a la independencia. Y la primera en la frente: Aragonés asegura que no piensa asistir a la Conferencia de Presidentes que el Gobierno ha convocado a finales de julio. ¿Alguien piensa que con estos mimbres el experimento en forma de indultos y cesiones va a salir bien? Enseguida te cuento esa promesa que ha hecho Sánchez y la respuesta que le ha dado ERC.