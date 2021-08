Lorena Fernández: 'Occidente debe trabajar para que no haya represalias contra los afganos'

El Gobierno de Pedro Sánchez no se ha cansado de repetir por activa y por pasiva 'que nadie se iba a quedar atrás' pero vaya si en Afganistán se ha quedado gente atrás. En un país de 38 millones de habitantes las tropas occidentales -por mucho que los talibanes tengan sus adeptos- solo han podido evacuar en quince días a unas 122 mil personas. Y atrás se queda el resto. Y veremos si EEUU, si Europa logra sacar a más o al menos mitigar esa crisis de refugiados que ya está presente.





EEUU ha puesto fin a su presencia en Afganistán. Hoy su presidente Joe Biden explicará por dónde pueden ir los próximos pasos de la diplomacia norteamericana. Porque los siguientes se ciñen en este ámbito. El propio Papa Francisco le decía a Carlos Herrera -en esa entrevista exclusiva que mañana vas a poder escuchar aquí, en COPE, a partir de las ocho de la mañana- que el Vaticano está moviendo sus hilos diplomáticos para que no haya represalias contra la población. Y en ello están varios países o también organizaciones. María Jesús Vega es portavoz de ACNUR en España y con ella hemos hablado en 'Herrera en COPE': "Imaginaros... miles de llamadas, de corrreos, de gente desesperada.... Familia que se han quedado divididas porque los padres hayan salido de viaje y los hijo se hayan quedado dentro del país y no han podido volver. Gente esciondida porque estan vinculados a organizaciones internacionales, de Derechos Humanos, al Gobierno... son mujeres...".

Enseguida vamos con la última hora sobre Afganistán, sobre el terreno, mientras ya estamos diciendo casi casi adiós al mes de agosto. Y lo hacemos con un cambio importante de tiempo. Ya no solo porque bajen las temperaturas bajen aún más, seguro que lo habrás notado. Si no porque ellas llegan con lluvias, con esos episodios de gota fría que tan habituales son a partir de la segunda quincena de agosto. Ya han causado estragos en los últimos días en Albarracín, Teruel o este fin de seman en Benicassim, en Castellón. Ahora se extienden por gran parte de la península y llegan a Valencia. Lo hacen en un momento complicado porque mañana arrancan las Fallas, las Fallas de septiembre. Las primeras en pandemia, con medidas COVID y fuera de su calendario habitual, en el mes de marzo. En 'Mediodía COPE' hemos hablado con Vicente. Es maestro fallero y solo mira estos días al cielo: "La verdad es que tampoco es quie podamos hacer mucho... Tenemos que montar la parte de abajo y no podemos salvar mucho más lo demás porque las piezas ya están muy dañadas".