Lorena Fernández: "Mantener los colegios abiertos es de los pocos aciertos de España al gestionar la pandemia"

Parece -pero de momento solo me atrevo a decir 'parece' porque otra cosa no pero la pandemia nos ha enseñado que se caracteriza por la incertidumbre- Decía que parece que el curso escolar que los padres y madres tenemos a la vuelta de la esquina va a estar, o al menos va a empezar, con un poco más de tranquilidad que el pasado.





En apenas semana y pico los chavales empezarán a llenar de nuevo colegios e institutos y sea porque ellos y los colegios enteros ya llevan la lección bien aprendida del curso pasado, sea porque los profesores y el personal no docente está prácticamente entero vacunado (los mayores de doce años están en camino) o sea porque esa quinta ola está en descenso -el curso pasado estábamos ahora en la segunda y en ascenso- lo cierto es que hay cierta sensación de bueno, con mascarillas, sí pero el cole empieza sin problemas.





El año pasado fue duro para todos. Familias, profesores, directores de colegio y ese personal que limpia, que da de comer a nuestros hijos. Lo sabe bien Maria José. Gestiona un comedor escolar en Valencia y nos lo contaba así en 'Herrera en COPE': "Este curso va a ser bastante diferente del anterior a nivel de que ya hay un aprendizaje. Todos los protocolos que se llevaron acabo funcionaron y todop el personal que trabaja en los comedores, tanto los equipods de cocina, como los equipos de monitoraje, todos tienen ya muy interiorizadas pues todas las pautas".





Mira que España ha cometido errores y de los gordos en la gestión de la pandemia. Los ha cometido el Gobierno y también nosotros, los ciudadanos, que parece que no terminamos de aprender y estamos todo el rato en bucle en ese ensayo / error. Pero lo de mantener los centros escolares abiertos -cuando en otros países han estado incluso meses cerrados- es casi casi de lo poco de lo que podemos sacar pecho. Apostar por un derecho como es el de la educación de nuestros hijos.





Enseguida te cuento más sobre el protocolo del nuevo curso en lo que lo más importante es garantizar la presencialidad en todas las etapas educativas. Desde los 3 años hasta los 18 pero quiero detenerme en un punto de nuestra geografía. Es el Mar Menor, en Murcia. Desde hace unos diez días se han acumulado en sus costas unas cinco toneladas de peces muertos. El fenómeno no es nuevo. Pero ha vuelto en este verano del 2021. ¿Y por qué mueren esos peces? Pues por la falta de oxígeno. Se llama 'anoxia'. El motivo es un conglomerado de varios factores. Las altas temperaturas y especialmente el vertido de nutrientes que se usan en los fertilizantes, en los cultivos. En mitad de los reproches entre el gobierno murciano y el central para ver qué soluciones se encuentran a este desastre es conveniente escuchar a los expertos que reclaman una mejora del alcantarillado y de depuración. Pero también es conveniente escuchar a los vecinos. José tiene un bar en la playa de los Alemanes, en Cartagena: "Hemos notado bastante la bajada, de los meses pasados se ha notado bastante, vamos, ya te digo. A esta gente ya había gente en la playa y no hay nadie. Aquí se bañaba la gente y ya no se baña nadie porque está todo de mala manera, una peste, los pescados muertos por aquí en la orilla... pues la gente se traslada al agua del Mar Mayor".