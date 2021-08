Lorena Fernández: "Llorar y hablar en su idioma es la primera necesidad de los refugiados afganos"

Nuestra mirada en Afganistán está puesta este viernes en un vuelo que esta tarde va a salir desde Dubai a España. El segundo vuelo de repatriación de ciudadanos afganos que han trabajado con nuestro país sobre el terreno. 110 personas que se unirán a las 48 que llegaron la madrugada del miércoles al jueves a esa base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Hemos visto ya esas primeras imágenes de ese interior del aparato y la verdad es que pone los pelos de punta. Familias enteras, alguna persona en camilla y niños, muchos niños. Bebés en brazos de sus padres para los que este viernes empieza una nueva vida. Lo bueno es que a diferencia de sus progenitores ellos seguro no van a recordar la travesía que están viviendo y podrán empezar de cero en España, sin mochilas a la espalda. En este segundo avión, por cierto, viaja Nilofar Bayat. Ella es la capitana de la selección afgana de baloncesto en silla de ruedas quien ya tiene varias ofertas de distintos equipos españoles para unirse a ellos.

En definitiva, en nuestro país ,como los que llegaron hace casi 48 horas, les espera acogida y también burocracia para poder residir en él con plenas garantías. Y también un problema porque muchas de esas familias no hablan nada de español. Su lengua materna es el pastún o el persa. Como te puedes imaginar idiomas de los que precisamente no abundan personas en España que los dominen. Gabriel Cabrera es intérprete y está actuando de enlace con el Gobierno para buscar a contrarreloj a traductores que conozcan estas lenguas. Y nos ha contado en 'Mediodía COPE' que las personas que se han puesto a trabajar son hijos de refugiados afganos que llegaron a España hace unos años o que han huido de países cercanos como Irán. Gabriel nos relataba sus primeras horas aquí: "Las primeras interacciones que hemos efectuado han sido médicas. Cuando llegaron, les han trasladaron a hospitales. Y primero hemos tratado con los menores, nos han puesto al teléfono a los niños. Hemos tratado como se encontraban, muchos de ellos venían con problemas de salud, por varios días en la calle, por esperar coger el avión. Se les explica 'oye, yo soy tu voz. Habla, que yo voy a transmitir todo lo que dices con total libertad. Habla, habla... y ya rompen' Y ha habido momentos que ha habido que dejarles llorar".

Pues hay que dejarles llorar, no es fácil empezar una vida en un país que no es el tuyo. El aeropuerto de Kabul sigue siendo un ir y venir constante de aviones custodiados por la élite del ejército estadounidense y por cazas que vigilan que los talibanes no pongan aún las cosas más díficiles. Occidente ya ha logrado sacar del país a unas 18 mil personas en los últimos cinco días.

Enseguida te cuento la última hora de Afganistán mientras que aquí en España afrontamos el penúltimo fin de semana de agosto mirando de nuevo al bolsillo. A lo que hoy nos cuesta poner la lavadora o encender el horno. Nueva subida del precio de la luz. Hoy pagamos la segunda más cara de la historia de España. El récord lo alcanzamos hace justo una semana, el pasado viernes. Hoy el megavatio hora, esa unidad que ya manejamos como si fuera un kilo de fruta, se cotiza a 117 euros. Con estos precios desorbitados pues quien más quien menos busca la manera de ahorrar. Y están los que optan por medidores eléctricos. Aparatos que tú colocas en los electrodomésticos que más utilizas y que te dicen su consumo en tiempo real. En 'Mediodía COPE' hemos preguntado a Carlos Gago, experto en energías renovables, para ver si nos compensa este desembolso en la cuenta final: "Eficaces sí que son porque nos ayudan a hacernos una idea aproximada de qué consumo aproximado tiene cada electrodoméstico. Y en función de eso, optar por la mejor solución. Y si se utilzia de una manera adecuada, podemos darnos una cuenta y obtener una idea del consumo de kW y qué electrodoméstico consume más en nuestro hogar."