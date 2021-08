Lorena Fernández: "Las malas lenguas tenían razón. Sánchez vuelve para hacerse la foto en Torrejón"

El tablero de ajedrez en el que se ha convertido Afganistán, visto desde España, cuenta ahora mismo con tres frentes:

El primero está la repatriación de civiles afganos a toda velocidad. Sacarlos del país continúa siendo la prioridad de EEUU y Europa. Desde el domingo en el que los talibanes ya oficiaron su regreso al poder se calcula que de Afganistán han sido evacuadas más de 18 mil personas. España ha logrado sacar 163 en dos aviones. El primero llegó a Madrid el jueves. El segundo se espera que aterrice esta tarde-noche.

El segundo frente es la situación sobre el terreno. Coincidían todos los expertos internacionales que no nos fiaramos de la palabra de paz que prometían los talibanes. Y vaya si tenían razón. La última muestra es que han matado, han asesinado a tiros, a un familiar de un periodista que trabaja para la televisión pública alemana. Está claro qué es lo que entienden ellos por libertad de prensa y por libertad de expresión.

Y el tercer frente es el político, el diplomático que se mueve fuera de Afganistán. Aquí tenemos dos variantes. Por un lado la reunión que han mantenido hoy los países de la OTAN o el encuentro de Merkel y Putin y Moscú y por el otro el regreso, por fin, de Pedro Sánchez de sus vacaciones.

Ojo que no ha adelantado su vuelta. Que ha regresado al trabajo cuando le tocaba. Decían las malas lenguas que volvería y se haría la foto. Pues esas malas lenguas tenían razón. Mañana mismo estará en Torrejón de Ardoz en ese centro de acogida de afganos junto a la presidenta de la Comisión Europea y el del Consejo Europeo. Que hay que acallar las voces que han retumbado durante toda la semana de que en este asunto se ha puesto de perfil. De perfil precisamente no se han puesto el embajador de España en Kabul, Gabriel Ferrán y su número dos, Paula Sánchez quienes han preferido mirar de frente y seguir allí hasta que se termine la evacuación de todos los civiles afganos que pretendemos sacar. En 'Herrera en COPE' Jorge Hevia, diplomático, nos ha contado cómo trabajan estos funcionarios de carrera ante situaciones difíciles como ésta: “Este tipo de situaciones se producen con cierta frecuencia, que este no es el único país complicado, que tenemos compañeros en Siria, tenemos compañeros en Sudán, en Irak, Libia, Yemen hasta hace poco… Es necesario asegurar también nuestra presencia, mantener relaciones y asegurar la protección de los españoles que vivan allí”.

Afganistán sigue marcando la actualidad como también lo continúa haciendo el coronavirus. Una mujer embarazada ha muerto de COVID en Asturias. La cuarta en España en lo que llevamos de mes.