Lorena Fernández: "La huida a pie de Afganistán recuerda al éxodo masivo de Venezuela"

Imagínate que estás de vacaciones, apurando este mes de agosto al que ya le quedan solo unos días, y de pronto el edificio en el que estás de veraneo con tu familia o con tus amigos se derrumba. O que eres uno de los que estás en alguno de los inmuebles cercanos y presencias ese momento. Tomás tiene un restaurante en Peñíscola. En COPE nos contaba cómo vivió la situación: "Me llamaron, me habían dicho que se estaba derrumbando un edificio, no dabamos crédito. Salimos corriendo del restaurante para ver qué había sucedido y efectivamente el edificio se había derrumbado. Había una persona atrapada con una mano fuera pidiendo auxílio. Fuimos muchos vecinos a colaborar, a ayudar y nada, una tragedia. Terrible, una situación dantesca".





Un edificio de tres plantas se vino literalmente abajo en Peñíscola, en Castellón. Todos los equipos de emergencia, el personal especializado en rescates por distintas catástrofes, saben de sobra que las primeras horas son vitales para hallar a posibles supervivientes. Buscan ahora mismo a una mujer sepultada bajo los escombros. En ellos ya han localizado sin vida a su hijo, un chico de 15 años. Y hay una tercera persona que cuando ocurrió todo fue rescatada y que ahora permanece ingresada en el hospital.





El tiempo es vital en esa urbanización situada en Font Nova en Peñíscola a la que vamos a irnos en unos minutos como también lo es en Afganistán. Se acaba la esperanza para muchos afganos que siguen a las puertas del aeropuerto de Kabul intentando hacerse con un hueco en uno de los aviones de las tropas internacionales. EEUU y el Reino Unido ya han alertado de la posibilidad de un atentado inminente en sus inmediaciones lo cual ha llevado a que países como Bélgica o Dinamarca hayan ya suspendido definitivamente sus vuelos. Francia ya ha dicho que mañana se va y se espera que también nosotros, España, hagamos lo mismo . El aeropuerto de Kabul centra estos días la atención mundial por ser donde se aglutinan los soldados estadounidenses y europeos pero los afganos, conscientes de que el 1 de septiembre ahí no va a quedar nadie y que no todos van a entrar en esos vuelos, están buscando sitios por donde huir de los talibanes. Nada de volar. Caminando. Este es el sonido de la frontera terrestre que separa Afganistán de su vecina Pakistán.





Afganos con sus pertenencias a cuestas. Cargados con bultos. Amontonados. Recuerda demasiado a esa huida en Venezuela hacia Colombia. Misma imagen en dos distintos puntos del globo.