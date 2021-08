Lorena Fernández: "El Gobierno trampea para vendernos cuanto antes la inmunidad del 70%"

Es la imagen del día. Leo Messi presentado esta mañana oficialmente como nuevo jugador del París Saint Germain. 72 horas después de que se despidiera entre lágrimas en Barcelona de la afición culé el astro argentino ya ha asumido que la capital francesa es su nueva casa. Y estas han sido algunas de las primeras palabras de Messi desde la capital gala:"Estoy feliz de estar acá, estoy ilusionado. Con muchas ganas, tengo la ilusión y las ganas intacta de seguir ganando. Por eso vengo a este club, porque es un club ambicioso. Veo el cuerpo técnico, la plantilla que tengo y creo que está preparado para intentar pelar por todo, para intentar conseguir todo. Y ese es mi objetivo".

La estrella del balón, 35 millones de euros netos al año mediante que se dice pronto, desembarca desde luego en un equipo de galácticos. Un once envidiado por el fútbol mundial con él, con Messi, con Neymar o con Mbappé. Éste último si Florentino no lo impide. El desembolso millonario da auténtico vértigo y promete, desde luego, una Champions de todo menos aburrida.

Messi con la camiseta del París Saint-Germain es la fotografía que da la vuelta al mundo en lo deportivo mientras precisamente el mundo sigue conteniendo la respiración por el avance del COVID. Aquí en España al margen de seguir comprobando como aún en riesgo extremo los contagios van bajando, que la carga hospitalaria se va aliviando, los esfuerzos se centran en la vacunación.

Las comunidades tratan de dar un empujón a ella antes del inicio en septiembre del curso escolar y laboral. Y aquí el Gobierno ha tirado de trampa, de poder sumar a su forma de que dos + dos le salgan cinco. Atención a la trampa. Ayer por la tarde el Ministerio de Sanidad aseguraba que el 60,6% de los españoles ya contaban con la pauta completa. Pues bien. Esta mañana de golpe y porrazo eleva ese porcentaje hasta el 68,3. ¿Qué deprisa se ha vacunado en menos de doce horas ¿no? Pues no, no se ha hecho. El ritmo es bueno pero es que Sanidad trampea en esa suma porque cuando decía ayer que el 60,6% se refería a la población total de España y cuando dice hoy el 68,3 lo que hace es hablar de la llamada población diana. Es decir, quienes tienen más de 12 años. Las dos cosas son ciertas pero de pronto el Gobierno ha cambiado el baremo. La forma de medir. ¿Por qué? Porque Pedro Sanchez tiene que vender cuanto antes que el 70% de los españoles ya están completamente inmunizados contra el virus como prometió que se produciría hacia finales de agosto. Las matemáticas género para el Gobierno no tienen pero perspectiva sí.