Lorena Fernández: "La entrevista de Herrera al Papa es el aperitivo de la temporada radiofónica"

No se puede decir que no empecemos por todo lo alto esta temporada radiofónica. Si esto es el aperitivo del menú que nos vamos a encontrar el 1 de septiembre no quiero imaginar como serán el resto de días, de semanas. El próximo miércoles podrás escuchar en 'Herrera en COPE' la entrevista que el Papa Francisco ha concedido a Carlos Herrera. El pontífice no escatima ninguna pregunta. Habla absolutamente de todo. De su estado de salud, de Afganistán, de la crisis migratoria, de la eutanasia, también de Cataluña o de Messi. Este es un pequeño anticipo de lo que vamos a escuchar el miércoles aquí, en COPE, a partir de las ocho de la mañana.

- Carlos Herrera: Le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?

- Papa Francisco: Todavía vivo.

- Carlos Herrera: Llevo entendido además que la acción de un enfermero fue la que le señaló.

- Papa Francisco: Me salvó la vida, un hombre de mucha experriencia. Es la segunda vez en la vida que un enfermero me salva la vida.

- Carlos Herrera: ¿Cuándo fue la primera?

- Papa Francisco: La primera vez fue en el año 57.

- Carlos Herrera: Cuando se pone en duda la salud del papa muchos piensan o insisten en el viejo argumento de la renuncia, el "me voly a casa, no puedo más"...

- Papa Francisco: Siempre que un papa está enfermo, corre brisa o huracán de cónclave.

Oyendo al Papa y a Herrera desde luego ya nos quedamos con ganas de más. De más entrevista. El miércoles 1 de septiembre aquí, en COPE.

Decía que el Papa Francisco va a referirse en esa exclusiva a esta emisora, a esta casa, a la situación en Afganistán. Y no es para menos. Mañana martes 31 de agosto EEUU completará la retirada definitiva de sus tropas en el país. Después de 20 años. Aunque ya parece que la fecha se ha quedado un tanto vieja porque ante el deterioro de los últimos días que Afganistán ha sufrido -y sigue sufriendo- la mayoría de aliados occidentales ya se ha ido. España también. Esos vuelos de repatriación no se han llevado a todas las personas que durante dos décadas colaboraron con EEUU o Europa. Y ahora el reto es ver si como Francia o Reino Unido apuntan una vez que llegue el 1 de septiembre se puede seguir sacando a colaboradores afganos. Uno de los últimos en lograrlo, lo hizo en el último avión, es Basir. Hace una semana una joven española, Paula, nos pedía en 'Mediodía COPE' ayuda para quien abrió las puertas de su propia casa. Hoy Basir ya está en España.

Basir: "Era como una opelícula. Salimos por la noche en un bus, fuimos al aeropuerto, no nos dejaron entrar los talibanes, nos quedamos toda la noche en el bus, hasta ocho días. Pasamos a las Fuerzas de especiales de EEUU y después pasamos a las Fuerzas especiales de España y después fuimos a la parte militar del aeropuerto donde había más de miles de personas esperando a evacuar".

Paula: "Fue muy difícil, fue muy dura. Fue la semana, probablemente, más difícil mentalmente, fue muy cansado. Y fue, a parte la comunicación y todas las emociones... y que no siempre me podía comunicar con él, entonces también, claro, tenía miedo y preocupación".