Lorena Fernández: "Es difícil ponerse en la piel de las familias afganas que son como las nuestras"

La primera avanzadilla ya está aquí pero ojo que aún queda mucho trabajo por delante. Hablamos de los 48 ciudadanos afganos que esta madrugada han pisado por fin suelo español huyendo del terror y de la incertidumbre que ahora mismo significa vivir en Afganistán. Hombres, mujeres y muchos niños hemos visto bajar, y hemos contado en directo aquí, en COPE, de ese avión de nuestras Fuerzas Armadas que aterrizaba en Torrejón de Ardoz, en Madrid. Otro medio centenar lo han hecho unas horas antes, a bordo de un avión que llegaba vía Roma y que como han trabajado con distintos gobiernos europeos serán repartidos entre varios países.

La verdad es que cualquiera de nosotros se pone en su piel, porque son familias como la tuya o como la mía, y se pregunta cómo debe ser llegar de pronto, de noche, cansado, a un país extraño sabiendo que posiblemente nunca vuelvas al tuyo. Cómo va a ser tu vida a partir de ahora. De momento el Ejército les ha alojado en una especie de ciudad provisional que ha montado en tiempo récord en esa base aérea pues para pasar los primeros exámenes médicos, entrevistarles, preguntarles sobre sus necesidades y también prestarles ayuda psicológica que seguro la van a necesitar.

En ellos piensa hoy Gemma. Ella perdió a su marido, a Jorge, hace seis años en Kabul. Jorge era uno de los policías que estaba en la embajada española cuando los talibanes la atacaron. Gemma ha hablado de pasado, de presente y de futuro aquí, en 'Herrera en COPE': "No puedo evitar acordarme muchod e las familias, de los otros 8 policías afganos que fallecieron en el atentado donde mataron a Gabi, a su compañero y a Jorge. Porque no he sabido nunca nada de esas familias, pero imagino que estarán también en los listados de estos monstruos. Es supertriste ver que en 2021 exista esta atroz situación. Para qué ha servido tanto dolor, tanta gente. No ha servido de nada."

Gema, como muchos, siente y sentimos impotencia. Como decía la primera avanzadilla ya está aquí pero quedan todavía en Kabul muchos ciudadanos afganos, se estima que podrían llegar a hasta 800, que en los últimos años han colaborado con España y que quieren salir como sea de allí por miedo a las represalias de los talibanes. Porque por mucho que el régimen talibán salga en rueda de prensa vendiéndonos aperturismo, prometa que no va a haber violencia, que los ciudadanos pueden regresar a sus puestos de trabajo, a las escuelas con total normalidad... En definitiva que estén intentando limpiar su imagen a los ojos de todo el mundo, ahora mismo ellos mantienen un cerco al aeropuerto de la capital vigilando a todo afgano que quiera entrar en él para salir del país. En estos tres días 12 personas han muerto en el intento de escapar.