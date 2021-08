Lorena Fernández: "Algo tan imprescindible como la luz se ha convertido en un artículo de lujo"

Que el líder, que Herrera, arranque el curso radiofónico aquí, en COPE, con una de esas entrevistas de relumbrón que muy pocos comunicadores en el mundo pueden lograr pues ya no es casi ni noticia. Pero que lo haga con él, con el Papa Francisco, pues como que pone el listón muy alto.

Es raro que a esta hora no lo sepan ya pero por si hay algún despistado en esta sobremesa te cuento. El Papa Francisco, con Carlos Herrera, el próximo miércoles 1 de septiembre, a las ocho de la mañana en una entrevista exclusiva aquí, en COPE. Herrera ha entrado en Santa Marta, las dependencias donde reside el pontífice en el Vaticano, para realizarle la primera entrevista tras la operación a la que se sometió en julio y ya anticipamos que el Papa no se va a dejar ningún tema en el tintero. El propio Herrera lo confesaba esta mañana así: "Efectivamente, él habla de salud, él habla de esos rumores de renuncia. Per también ha hablado de la eutanasia en España, de Afganistán, de inmigración, de Cataluña... Ha lanzado un mensaje a EEUU y a Europa."

Las imágenes de esa entrevista ya las puedes ver en COPE.es. El 1 de septiembre es tradicionalmente día de cambios, de arranque, de inicios para muchos. Por eso de la vuelta al trabajo, este año muchos a la oficina-,o por esa cuenta atrás del curso escolar.

Pero este próximo miércoles buenas noticias en lo económico como que no va a traer. No sabemos cómo será la factura de la luz del mes de septiembre pero sobre la de agosto ya conocemos que será la más cara de la historia en España. 124 euros de media se paga este lunes el megavatio hora. Y mañana otro récord de los récord llegando a los 130. Como será que casi pedimos no superar esa franja de los 100 que ya de por sí es una auténtica barbaridad. Pero claro, la luz sube y no solo supone que pagamos más por planchar o encender el horno. Es que todo se encarece. Y si no es ahora lo vamos a ver en las próximas semanas o meses. Por ejemplo el transporte, esos buses o coches eléctricos, cuestan más enchufarlos. Y, claro, eso llega al bolsillo. Alojarse en un hotel también. Si a ese establecimiento le cuesta más que encendamos el aire acondicionado pues la factura se la va a trasladar al cliente. O el precio de los alimentos ya que su producción, y se está notando, se encarece. Algo tan básico como es la luz se ha convertido ya casi casi en un producto de lujo.