Lorena Fernández: "En Afganistán se abre ahora el tiempo de las incógnitas"

Afganistán ha empezado a escribir este martes una nueva página de su historia. De su complicada historia en la que precisamente no abunda la tranquilidad, la prosperidad, la paz. Hay varias generaciones que han nacido y han crecido en guerra. O no conocen otra situación que no sea la tensión, la calma tensa.

Con un día de antelación EEUU dijo anoche adiós, veremos si de forma definitiva, a 20 años de presencia militar en el país. Sí es cierto que en menos de quince días las tropas internacionales han logrado sacar a unas 122 mil personas, colaboradores durante dos décadas de Occidente y de sus familias. Es toda una proeza en medio del caos. Pero atrás se ha quedado gente. Mucha gente. Y no solo colaborares de Europa, de EEUU... sino también familias enteras que ya ven que su vida va a estar regida por el miedo. Por mucho lavado de cara que quieran hacer de cara a los medios los talibanes de ahora son los mismos de hace 20 años y claro, la pregunta que todos nos hacemos. ¿Y ahora qué? ¿qué va a pasar con los afganos? ¿con las mujeres?, ¿con las minorías?, ¿en qué medida puede Occidente trabajar para sacar a más gente o para evitar una crisis de refugiados que se nos viene encima? A estas incógnitas aún no hay respuestas pero conviene pararse a escuchar lo que el Papa Francisco le ha dicho a Carlos Herrera aquí, en COPE: "Estoy seguro de que el Vaticano esta moviendo hilos diplomáticos. No se les puede dejar a su suerte. Por lo que se aquí, no quiero juzgar, parece que no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades."

Es significativa esa última frase del Papa. 'Parece, no quiero juzgar- que no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades'. Ahí está el problema ahora en Afganistán. En las eventualidades. Recuerda que mañana aquí, en COPE, con Carlos Herrera entrevista exclusiva al Santo Padre a partir de las ocho de la mañana. Una entrevista en profundidad donde el Papa habla de su operación, de política internacional, de migraciones y hasta responde a si en uno de sus viajes pasará o no por España.

Hablando de España aquí empieza a ser ya más que mosqueante el tema de la luz. Mañana, nuevo record, 1 de septiembre, el magavatio hora se va a pagarde media a 132 euros. Empieza a ser mosqueante... Estemos batiendo récords constantemente sobre los que uno ya se pregunta... ¿hasta donde vamos a llegar? Y sobre todo ¿qué va a hacer el Gobierno que tantó atacó al Ejecutivo de Rajoy para atajar este encarecimiento del precio de la electricidad? Entonces no se cansaban de atacarle y la luz suponía un tercio de lo que cuesta ahora. Y esque hora al otro lado solo hay silencio. En pleno agosto uno ya piensa que encender las lucecitas del árbol en Navidad va a ser más caro que la cena de Nochebuena.