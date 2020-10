Lorena Fernández: "Iglesias se ha tragado hoy las críticas a un sistema que le da de comer"

Buenas tardes... Le guste o no a muchos, o a pocos, hoy es Fiesta Nacional. Doce de octubre, día de la Hispanidad, y uno de los festivos más señalados de España. El COVID ha dado por completo un vuelco a nuestras vidas y este también ha cambiado la forma en la que se ha desarrollado este 12 de octubre, ese tradicional desfile militar presidido por los Reyes.

La 'nueva normalidad' o como se quiera llamar, las restricciones, marcan también el paso a este día tan señalado. Otros años, a esta hora, estaríamos hablando de la recepción en el Palacio Real. Hasta 1.500 personas llegó a congregar en su día. Ahora es algo hasta impensable. Por eso en esta ocasión ese desfile por el centro de Madrid y esa recepción han sido sustituidos por un acto militar muy sobrio y en otro escenario: el Patio de la Armería del Palacio Real. Un acto sin público y con una presencia política más reducida que la de otras ediciones. Pero entre esos políticos una novedad. Porque, como decía, les guste o no a muchos o a pocos hoy quien ha tenido que tragarse sus propias palabras contra la Jefatura del Estado ha sido Pablo Iglesias. Él y el resto de ministros de Unidas Podemos quienes por su cargo institucional este año se han visto obligados a acudir a ese acto. Un día ataco al Rey y al siguiente me veo obligado a quedarme quieto mientras él pasa revista a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se conjuga eso? Interesa escuchar esto que hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles le decía aquí, en COPE, a Carlos Herrera y el apunte que el comunicador le hacía: “Nuestra monarquía es una pieza clave y esencial, nos da seguridad, proyección internacional muy importante. Es algo que nos ha costado mucho, 40 años de paz, de libertad. Y eso, cuando se lo dice al vicepresidente del Gobierno, ¿le supone a usted algún tipo de incomodidad? Las opiniones personales son muy respetables, cuando vivimos en democracia lo único que vale es lo que establecen las normas y las leyes, y por eso no hacemos nunca ningún favor cuando entramos en debate sobre las instituciones”.

Dice la ministra que las opiniones personales son muy respetables. Pero hombre, si el señor Pablo Iglesias promete su cargo ante la Constitución y ante el Rey, está en ese cargo y cobra de él porque las urnas así lo han legitimado, como que no tiene mucho sentido que a renglón seguido ataque al sistema que le da de comer.

12 de octubre también con una novedad. Y es que el escenario en el que se concentran todas las miradas, la capital de Madrid -por ese acto militar- vive hoy su cuarto día de estado de alarma de los quince iniciales que el Gobierno ha decretado. Complicado tiene el poder prorrogarlos más porque ahí ya no vale el ordeno y mando de Sánchez. Tendría que tener un amplio respaldo del Congreso. En esta guerra política entre el Ejecutivo regional y el central ha entrado la Comunidad Foral de Navarra por medio. ¿Por que? Porque el gobierno de Díaz Ayuso mantiene que Navarra está mucho peor en cuanto a la incidencia del COVID, y ahí como gobiernan los socialistas gracias a Bildu no se atreven a meter mano. ¿Quién tiene razón y quién no? En 'Mediodía COPE' tiramos de los datos. Y estos nos dicen que ahora mismo Navarra cuenta con una tasa de incidencia de 675 casos positivos de coronavirus por cada cien mil habitantes. Madrid, 541. En cuanto a positividad el 10% de las pruebas que se hacen en Navarra dan positivo. En Madrid se alcanza el 18. Y en cuanto a UCIS Madrid roza el 40% de ocupación. Navarra algo más del 23.

Guerras dialécticas aparte lo que no engañan son las cifras. Y una tendencia. Madrid a la baja. Navarra al alza. De momento la presidenta de esta última, María Chivite ya ha puesto restricciones en comercios, restaurantes pero no en la pieza central de este tablero de ajedrez: la movilidad. Habrá que esperar a los próximos días a ver cómo evoluciona Navarra y a comprobar si Sánchez se atreve a declarar el estado de alarma como ha hecho con Madrid.