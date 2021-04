Lorena Fenández: "Las procesiones de este año, si hay suerte, son a vacunarse"

Si hoy fuera un Viernes Santo normal estaríamos hablando de procesiones, de torrijas, de ese bacalao o ese potaje de vigilia que a esta hora se está tomando seguro en muchas casas españolas. Pero hoy las conversaciones de sobremesa van por otros derroteros. ¿A ti cuando te toca? ¿ya te han llamado para vacunarte? Calixto a sus 78 años ya tiene su dosis. A su mujer le toca mañana. Y nos cuenta: “Vamos al Zendal, estuve yo antes de ayer, también me la pusieron, yo no he sentido absolutamente nada, muy cómodo, me han puesto la Moderna, y mañana sábado va mi señora, la han llamado para la vacuna del Covid”.

Viernes Santo marcado por la vacunación masiva en toda España. Es verdad que los centros de salud están cerrados y que no volverán a abrir hasta el lunes para reanudar la inoculación a los mayores de 80 años -a nuestra población más vulnerable- pero el proceso no se ha frenado en pabellones o centros habilitados especialmente para ello. Las procesiones de este año, si hay suerte, son a vacunarse.

Colas sí, pero de momento se puede decir que España está aprovechando la experiencia que ya tiene en la campaña de la gripe de toda la temporada otoño / invierno para coger velocidad de crucero. Y ahora mismo, sí nada se tuerce, si siguen llegando las dosis suficientes, la tenemos. Prueba de ello es que los últimos datos aseguran que entre el martes y el miércoles pasado, en solo 24 horas, se inocularon en nuestro país 306 mil dosis. 306 mil esperanzas puestas en que la Semana Santa del 2022 la podamos celebrar como manda la tradición. Esta mañana mismo ese proceso ha continuado con ese millón de nuevos viales de AstraZeneca que llegaron este jueves a España y que durante la madrugada se han ido distribuyendo a las CCAA. Y el lunes llegan más. Un millón 200 mil de las de Pfizer. Crucemos los dedos para que ese buen ritmo en la llegada de remesas se siga manteniendo.

Vacunar, vacunar y vacunar es ya la única receta para conseguir que esa cuarta ola que parece está apuntando en España sea lo más suave posible. A día de hoy nuestra tasa de contagios es de 154 casos por cada cien mil habitantes, en ascenso lento pero constante y ya con territorios como Navarra duplicando ese dato. De momento esos incrementos no se han traducido en el crecimiento de la presión hospitalaria. Es más. Se reduce y hoy algo menos de 8.000 personas están ingresadas por COVID y unas 1.900 en una UCI. Pero si siguen subiendo esos contagios es probable que pronto la situación, la pata más vulnerable del sistema, empiece a darse la vuelta, a empeorar.