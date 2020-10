Herraiz:"Podemos quedarnos con el triunfalista discurso del Gobierno o fijarnos en las lágrimas de Julio"

Hoy nos podemos quedar con el ruido del Congreso, nos podemos quedar con la triunfalista defensa que el Gobierno hace de sus presupuestos, pero en MEDIODÍA COPE preferimos palpar la realidad de la calle, que no siempre coincide con la de los sillones y la moqueta del parlamento. Y por eso quiero que escuches a Julio: "Tengo 60 años y llevo desde los 21, llevo 39 años y vamos a perder la empresa, una empresa familiar que somos cinco hermanos, estamos en la ruina, tenemos que seguir pagando los leasing, mi hermano está afectado por el cononavirus, nos tienen olvidados de la mano de Dios y así no podemos continuar".

Es un vídeo que, seguro que has visto, se ha hecho viral, en el que se ve a Julio derrumbarse cuando le pregunta en plena calle un compañero de Telemadrid. ¿Quién es Julio?

Julio tiene una empresa familiar de transporte de viajeros. Tiene una pequeña flota de autobuses, con 14 vehículos que ha visto cómo su negocio se ha derrumbado. Salvo las líneas escolares, que, en parte, se han visto reducidas, el resto de la facturación ha caído en picado. No hay excursiones, no se organizan eventos en los que es necesario el traslado de los participantes, y no hay turismo. Julio ha estado en Mediodía COPE y se encuentra abatido:"La mía personal va en paralelo con lo que es mi empresa, con lo que es mi vida entera, que iba a todos los sitios con mi padre. Cuando mis hermanos han tenido edad para ir conduciendo pues se fueron incorporando. El factor principal de nuestra empresa, el 80% está dedicado al turismo".

La empresa es familiar. La fundó el padre de Julio en Madroñera, en Cáceres. Empezó con un autobús que era el coche de línea que llevaba a los vecinos de su pueblo a la capital. Ahora, tras décadas peleando, la empresa está en una situación límite:"Ahora mismo tengo 9 autobuses parados totalmente, 3 microbuses pequeñitos haciendo transporte escolar y 2 autobuses grandes haciendo ruta escolar y una ruta de productores. Hay 10 personas en el ERTE y 7 que estamos a media jornada".

Por lo demás, la evolución la pandemia sigue ampliando las zonas confinadas. Desde hoy, los asturianos no pueden entrar ni salir del Principado y en dentro de la comunidad, también están aislados los tres municipios más poblados: Oviedo, Gijón y Avilés. Se acerca el fin de semana, con un lunes festivo en algunos puntos y en las próximas horas sabremos si Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía decretan también el confinamiento. Todo apunta al cierre.