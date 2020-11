Herraiz: "Indultos y más impuestos para Madrid. No me quiero ni imaginar lo que están pactando en privado"

El drama de la inmigración ha vuelto a mostrar hoy su cara más trágica. Una patera en la que viajaban al menos 36 personas a bordo, naufragaba cuando estaba muy próxima a las costas de Lanzarote. A lo largo de la mañana, los equipos de rescate han seguido recogiendo cadáveres del mar. De momento, el naufragio deja 8 muertos entre los que hay una mujer y un menor, según han contado los propios supervivientes. En este rescate, que ha permitido salvar la vida de 28 personas participó Ignacio Fontes. No forma parte de ningún dispositivo de seguridad. Es vecino del municipio de Haría. Cuando vio la situación, cuando se percató del naufragio, Ignacio no dudó ni un minuto en tirarse al mar e Ignacio ha hablado en COPE Canarias.

“Lo arrastré y él lo único que me decía es “mucho frío, mucho frío” yo le decía que vamos, que se podía. Intenta hablarle. Le dije “venga ¿Tú de qué equipo eres? ¿Barça o Madrid? y me decía Madrid y me decía otra vez “frío, frío”. Lo que me impactó fue que justo al lado yo escuché a una niña o un niño llorando. Pensé por unos instantes, porque ya cuando quedaba poco, digo ¿Y si lo suelto? Que el vaya y yo voy a por la otra. Pero intenté soltarlo y se iba para el fondo. Dije “que va, no puedo”. Y nada, lo dejé rápido en tierra, fui a buscar a la otra persona y ya no estaba, no había nadie”, nos contaba Ignacio.

Y cuando volvió Ignacio, ese niño, o esa niña, ya no estaba. Como él, otra veintena de vecinos consiguieron rescatar a esos 28 supervivientes. La patera, con 36 personas, encalló por una baja marea entre las rocas del espigón. Estaba muy, muy cerca, de llegar a las costas de Lanzarote.

Ayer, justo a esta hora, en Mediodía COPE te contaba la historia de Mbaye, un senegalés que llegó a España hace 15 años en patera. Llegó a Tenerife y su historia tiene un final feliz, porque consiguió graduarse en Enfermería y trabaja como enfermero en la sanidad pública del País Vasco. Hoy hemos vivido la otra cara. La de esas ocho personas que han perdido la vida cuando intentaban llegar a Canarias.

Esta es la realidad en Canarias en un miércoles en el que seguimos hablando de presupuestos. ¿Por qué? Primero porque el Gobierno de Sánchez e Iglesias tienen ya casi garantizado aprobar esas cuentas. Los últimos apoyos que ha recibido le llegan desde el PNV y Esquerra Republicana de Cataluña. Pero ya sabes que aquí no hay nada gratis. Y el preacuerdo al que han llegado con los separatistas catalanes incluye la creación de una especie de comisión que tiene como objetivo claro y es el de fiscalizar a la Comunidad de Madrid en materia de impuestos. Rufián y compañía quieren que en Madrid paguen más porque los impuestos les parecen bajos. Con la intención de que los suba. Precisamente a eso se ha referido también en Herrera en COPE Javier Fernández Lasquetty, que es el consejero de Hacienda de Madrid.

“Pero que no se escondan detrás de Rufián. Esto no es cosa de Esquerra Republicana, esto es cosa del PSOE. Es Sánchez, es Montero, los que llevan dos años seguidos diciendo que quieren acabar con los impuestos bajos de Madrid”, añadía el consejero.

Esa es la clave, que Sánchez acepta el chantaje y se traga todo lo que le proponen Esquerra, Bildu y compañía. Por muy sangrante que sea. Y todo esto es lo que conocemos, lo que trasciende a la luz pública. No me quiero ni imaginar lo que están pactando en secreto.