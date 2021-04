Antonio Herraiz: "Hoy Pedro Sánchez no ha presentado el plan de recuperación y eso es noticia"

Hoy Pedro Sánchez no ha presentado su plan de recuperación económica. Es noticia porque lo ha hecho ya en nueve ocasiones. Habría sido la décima, que llegará. Y si no, tiempo al tiempo. Lo que no llega es el dinero de los fondos europeos prometidos. Lo han vendido como el mayor despliegue de inversión pública de la historia reciente de España. Son 140.000 millones que la mitad habrá que devolver porque son préstamos. Pero, a 15 de abril, no ha llegado ni un euro. De ahí que la recuperación económica en España no vaya a alcanzar las optimistas previsiones del Gobierno. Lo dice el Banco de España y hoy también lo corrobora el informe del BBVA, que prevé un crecimiento de la economía española para este año en un 5,5%, un punto menos de lo proyectado por el gobierno de Sánchez en su última revisión.

Estos son los datos de la macroeconomía, que luego termina afectando a los bolsillos de todos los españoles. A la mayoría, que casi siempre afecta más a los que menos tienen. Y ahí encontramos historias con nombres y apellidos. Con rostro. Con situaciones para las que la propaganda no tiene ningún efecto. Hoy te estamos hablando de Luis. Luis regentaba un pub en Guadalajara, el Chernobil, con más de 30 años de historia. Los confinamientos y los toques de queda le han llevado al cierre definitivo: “Un día tienes el 33 por ciento de aforo, el otro un tercio, al siguiente el 50, el 75, vuelvo en la misma noche a cambiar el aforo, ahora dentro no, la barra no la puedes utilizar. Es un pub antiguo que está preparado para barra”.

La historia de Luis es la de cientos de hosteleros en España. Hoy hemos estado en Guadalajara porque ahora mismo es la única capital de provincia con toda la hostelería cerrada. Terrazas y también interiores.

En cuanto a las vacunas, las Comunidades Autónomas empiezan a lanzar propuestas ante la pasividad del Gobierno, que sigue sin decidir qué hace con los 2.000.000 de vacunados con AstraZeneca. Madrid, Andalucía, Aragón y Valencia están planteando vacunar a voluntarios que quieran ponerse la vacuna de AstraZeneca, y utilizar así, las dosis de aquellos que estaban citados, y que finalmente han rechazado ponerse la vacuna de esa marca. Ahí podrían acudir como voluntarios esos 2.000.000 menores de 60 años, que ahora mismo están en el limbo de la vacunación. Hay más propuestas. Cataluña, Andalucía y Madrid piden espaciar aún más las dosis de Pfizer y Moderna, para poder vacunar así a más personas. De momento, Sanidad no se pronuncia.