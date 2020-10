Antonio Herraiz:"

El Gobierno de Pedro Sánchez ha cumplido con su amenaza e impone el estado de alarma en Madrid. Es su respuesta al revés recibido en los tribunales y a su permanente obsesión por controlar una comunidad gobernada por otro partido.

¿Qué sabemos a esta hora? Que hay más incertidumbres que certezas. A esta hora está previsto que el decreto aprobado por el consejo de ministros se publique en el Boletín Oficial del Estado. En primer lugar, se ha filtrado que entraría en vigor a las tres de la tarde, aunque hay que esperar a que eso se concrete. Además, hay que conocer si va a afectar a toda la comunidad o solo a Madrid capital y a los otros nueve municipios de la Comunidad en los que hace justo una semana se aplicó el confinamiento.

Lo que es evidente es que supondrá el cierre de Madrid, a las puertas del puente del Pilar y millones de madrileños ven con incertidumbre si van a poder salir o no. La recomendación, en todo caso, es que no lo hagan, pero puede que sea una obligación propia por el estado de alarma.

El pulso entre el Ejecutivo de coalición y el de Díaz Ayuso es insoportable. La forma en la acorralan a un gobierno autonómico pocas veces se ha visto antes y los grandes perjudicados, vuelven a ser los ciudadanos, que ven con estupor lo que está pasando y que trasciende lo sanitario. Lo denunciaba esta mañana en Herrera en COPE, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida: "Esto no es cogobernanza, esto es imposición total y absoluta por parte de Pedro Sánchez porque al margen del cauce formal, ya sea una orden de la Comunidad,ya sea una petición de la Comunidad del estado de alarma, ya sea el estado de alarma del Gobierno de la Nación, lo que Pedro Sánchez no permite en ningún caso es que no sean las medidas que él impone a la Comunidad de Madrid, por tanto aquí no hay capacidad alguna para el diálogo".

Hoy hay una importante novedad judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sí ha avalado las medidas impuestas en León y Palencia. Son idénticas a las de Madrid, que rechazó ayer el tribunal hermano del castellanoleonés. El matiz es importante. En el caso de León y Palencia el confinamiento contaba con el respaldo del gobierno autonómico. En el de Madrid, no.

Por lo demás, el Gobierno ha levantado el veto al Rey y hoy sí le ha dejado acudir a Barcelona. ¿Qué diferencia hay entre el escenario de esta mañana con el de hace dos semanas para que le cambiaran su agenda y no le dejaran asistir a la toma de posesión de los nuevos jueves? Lo de hoy era un acto económico, bautizado como Barcelona New Economy Week, organizado para reactivar la economía, y la imagen del Rey es un gran escaparate, de cara al exterior es, probablemente, el mejor comercial. Los de siempre, los separatistas más radicales y pertinaces han seguido protestando por la presencia del monarca en Cataluña, pero lo habrían hecho de la misma forma hace dos semanas y lo harán si vuelven dentro de un mes. Esto no cambia y tumba los argumentos del Gobierno para vetar en su momento la presencia del Rey.

Un dato importante. El evento de hoy lo ha organizado el consejo de la zona franca de Barcelona. Lo preside Pere Navarro, que se llama igual que el director de la DGT, pero este es otro. El Pere Navarro de la zona franca fue secretario general de los socialistas catalanes y alcalde de Tarrasa por el PSC. Es decir, que en el acto al que hoy sí el Gobierno ha dejado venir el rey a Barcelona está un dirigente socialista y querían que tuviera la mayor repercusión posible, un motivo más para levantar el veto a Felipe VI.