Antonio Herraiz:"No está demostrada la relación entre la vacuna de AstraZeneca y una muerte en Austria"

Hoy es 8M y la actualidad gira en torno a actos autorizados y prohibidos con motivo del día de la mujer. Enseguida ampliamos dónde, cómo y por qué.

Pero antes quiero hablarte de la vacuna de Oxford Astrazéneca. Es la tercera que llegó a España, después de la de Pfizer y de Moderna. Las primeras dosis de Astrazéneca comenzaron a inyectarse la segunda semana de febrero y, desde entonces, han estado rodeadas de polémica.

Primero por la franja de edad de las personas que la podían recibir. Sus efectos no estaban suficientemente demostrados en mayores de 65 años y en España acordaron no ponérsela a los mayores de 55. Esto provocó que se tuviera que rehacer el plan de vacunación incluyendo a profesores, policías, bomberos, fisioterapeutas para vacunarse con la de Astrazeneca.

Si formas partes de estos colectivos, te has vacunado o lo vas a hacer en las próximas horas, seguro que te ha llegado la última noticia de esta vacuna. En Austria han suspendido la administración de un lote de dosis de AstraZeneca después de que una mujer vacunada haya fallecido y otra haya sufrido una embolia pulmonar después de la inyección. ¿Hay motivos para preocuparse? En principio, no. no hay evidencias de que estos dos casos estén relacionados con la vacuna británica pero, por prevención, el Gobierno austriaco ha decidido abrir una investigación y retirarlas por el momento.

Por eso hoy hemos preguntado a profesores que se han puesto la vacuna. David Pérez imparte clase en un colegio de la comunidad de Madrid. Ha tenido una reacción muy habitual entre los que han recibido la dosis de AStrazénca. A él se la pusieron el sábado, le subió la fiebre muy pronto y con la misma rapidez, desapareció: “Me empieza a subir la fiebre y pasas una noche como tres gripes en una. Al día siguiente un cansancio extremo y aparece el dolor en la zona del pinchazo y parece que no va a acabar nunca. Pero sorprendentemente hoy por la mañana, simplemente queda un cansancio más leve”".

¿Son habituales estos casos? Sí. También no tener efectos. Alejandro Santos es uno de los profesores que ha recibido la vacuna británica. Tiene 53 años y le pusieron la primera dosis el miércoles pasado. No ha tenido efectos secundarios y no tiene miedo después de lo ocurrido en Austria: “No, no tengo miedo. Sinceramente esto es una vacuna más. Hay veces que me da la impresión de que somos un poco conejillo de indias, pero vamos, tampoco. Si no me ha pasado nada en menos de una semana vacunado pues no creo que vaya a pasar nada. Estaré alerta. Me pasa cualquier cosa o tengo síntomas así un poco raros, pues me iré rápidamente a urgencias y a ver qué se puede solucionar”.

Casos concretos de reacciones a la vacuna de AstraZeneca. ¿Lo importante? Que el proceso avanza, y las farmacéuticas siguen ampliando sus compromisos. El último el de Pfizer. Asegura sanidad que en abril llegarán 5 millones de dosis de esta compañía. Ahora lo tienen que cumplir.