Antonio Herraiz:"El país más afectado por la crisis no es ni Italia, ni Argentina, ni Sudáfrica. Es España"

Un año de pandemia ha dejado un panorama económico del que vamos a tardar en salir. Hoy la previsión de la OCDE, que es un organismo internacional para el desarrollo económico, ha certificado una realidad que sufren millones de españoles. ¿Cuál es el país más afectado por la crisis económica? No es Italia, no es Argentina... tampoco es Sudáfrica. Es España y aquí, en 2020, hemos sufrido el mayor desplome económico de entre todas las economías desarrolladas del mundo.

No es complicado poner nombre y cara a esta realidad. Puede que tú lo tengas cerca o en tu misma casa porque estamos atravesando momentos muy complicados para muchas familias como la de Larisa. Tiene 35 años, está casada y es madre de un hijo. Da clases particulares de inglés y la crisis les ha afectado de lleno: "En casa sólo hay un ingreso familiar y el contar con ayuda de comida, ropa de invierno que es particularmente cara, la humanidad y la generosidad con el que siempre nos han tratado, para mi es muy importante".

Larisa habla de Cáritas, la ONG de la Iglesia que le está dando la ayuda que necesita. Como Larisa, medio millón de personas han tenido que llamar a su puerta por primera vez para pedir ayuda. Han aumentado esas peticiones un 57%. Y son personas como tú o como yo que jamás habrían imaginado que terminarían acudiendo a un parroquia o a un centro de Cáritas para pedir comida, ropa o colaboración para poder pagar el recibo de la luz. Esta esa ahora mismo la realidad que algunos se resisten a ver. ¿Hay algo a lo que agarrarnos? La solidaridad de de 70.000 donantes que han aportado 65 millones de euros.

Por cierto, entre los datos que hoy refleja la OCDE, hay uno positivo, aunque tenga matices. La OCDE vaticina un repunte un repunte de la economía española del 5'7 por ciento este año. ¿Esto es mucho o poco? Es mejor de su última previsión, pero todavía está lejos del rebote que pronostica nuestro siempre optimista Gobierno.

Hoy la noticia está en Bruselas. Ya te hemos contado que el al Parlamento Europeo por una clara mayoría ha retirado la inmunidad a Carles Puigdemont y a sus exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí. En esa votación, ha avergonzado el voto de los socios de Pedro Sánchez que han preferido ponerse del lado de los separatistas.

¿Qué significa que se les retira la inmunidad? Siguen siendo eurodiputados pero ya no cuentan con privilegios jurídicos y esto va a permitir que se reactiven las euroórdenes en su contra. Se retoma la orden europea de detención, y la justicia belga decidirá si les manda a España. En el caso de Pontsatí, será la justicia escocesa. Esto respecto a los tres fugados. Los condenados por el intento de golpe separatista también han sufrido un revés. La justicia revoca su tercer grado. Los Jordis, Junqueras, Rull, Turull, Romeva y Forn tendrán que volver a la cárcel. No podrán disfrutar de ese régimen de semi-libertad que les concedió la Generalitat en enero, en vísperas de que comezara la campaña electoral. Lo dicho no ha sido hoy un buen día para el separatismo.