Antonio Herraiz: El dato del paro es una buena noticia pero no ofrece una fotografía completa"

El Gobierno saca pecho hoy por los datos del paro del mes de marzo. Lo hace destacando la parte más positiva de unas cifras que, si no se ponen en contexto, si no se levantan todas las cartas, ofrecen una imagen incompleta.

La ministra de Trabajo, que es la vicepresidenta que impuso Pablo Iglesias tras su salida, ve una señal positiva que el paro se haya reducido en 59.149 personas el pasado mes. Toda bajada del paro es positiva, pero hay que analizar el envés de ese dato. ¿Por qué? Por seis claves. 1. Un año después del primer estado de alarma y del primer confinamiento, en España hay 400.000 desempleados más. 2. El paro de larga duración sigue creciendo. 3. Aumenta el número de parados que no cobra ningún tipo de prestación. En concreto, 1.300.000 personas. 4. En los datos del paro no se cuentan los 743.000 empleados que no van a trabajar porque están en ERTE. Ni los desempleados que reciben formación a través de los servicios de empleo. Ni los autónomos en situación de cese de actividad. 5. Si hablamos de los datos de afiliación a la seguridad social en marzo hay 70.000 más respecto a febrero, pero 85.000 menos que un año antes. Y 6. Los jóvenes siguen siendo el colectivo más afectado por la crisis. La tasa entre los menores de 25 años se sitúa por encima del 40%, la más alta de toda la zona euro.

Con esta foto más completa, el Gobierno, tanto el ala socialista como la de Podemos, prefiere agarrarse a lo positivo: Se baja de los 4 millones de desempleados, los datos de marzo reflejan el mayor retroceso en este mes desde 2015 y, obviamente, son mucho mejores que en marzo del pasado año, cuando el desempleo creció en más de 300.000 personas.

Mientras deciden cómo se va a resolver la prórroga obligada de los ERTES, la situación del mercado laboral depende mucho de la evolución de la pandemia, también del plan de vacunación que enseguida te ampliamos con todos los detalles, que ha dado hoy el Presidente del Gobierno, una vez que coge velocidad de vértigo el plan de vacunación. Hasta ahora se ha mantenido en un segundo plano cuando no avanzaba tan rápido.

Vamos a esperar a la incidencia real que ha tenido la Semana Santa, pero todos los datos ya apuntan a una subida de contagios y de hospitalizados. La cuarta ola ya está aquí y ahora toca analizar su incidencia. Todos los expertos coinciden en que no será tan virulenta como la tercera. Y lo confirma un estudio de la Universidad Pública de Navarra. A través de cálculos matemáticos, ofrecen una visión de las camas UCI que van a ser necesarias. Fermín Mallor Giménez, Catedrático de Estadística e Investigación Operativa, Universidad Pública de Navarra. Es uno de los autores del estudio y ha pasado por Herrera en COPE: “Lo que predice el modelo en estos momentos, sería una ola pandémica de una magnitud similar a la tercera. No se puede decir que no tiene importancia, sí la tiene, pero parece que no va a ser tan fuerte como la primera y la segunda. Pero todavía, los datos no reflejan las consecuencias, si es que las hay, de la Semana Santa”.

Con eso nos quedamos. La cuarta ola, a la espera de conocer la incidencia de la Semana Santa, va a tener menor intensidad de las anteriores. A ver si se cumple porque el personal empieza ya a estar más que cansado, agotado.