Herraiz: "Sin la inmunidad de rebaño todo lo fiamos a una vacuna que no llegará hasta dentro de un año"

Te estamos contando los datos que nos deja el coronavirus este jueves y que registran un aumento en la cifra de muertos y de contagiados. Te estamos contando también todo lo que se deriva de el estudio de seroprevalencia, que ha llegado mucho más tarde de lo anunciado y que deja una conclusión: puede haber un rebrote porque no hay una inmunidad de grupo. Esto se conseguiría si el 60% de la población hubiera generado anticuerpos contra la enfermedad y ese porcentaje apenas llega al 5%.

Cierto es que hay zonas y provincias en las que esa cifra es muy superior. Soria, Cuenca, Segovia, Albacete, Madrid, Ciudad Real y Guadalajara que son las más afectadas por el virus y por tanto con más personas con anticuerpos contra el coronavirus. Aún así, esta mañana Fernando Simón ha dicho que nadie está protegido. Así lo cuenta el portavoz: “No es que estos resultados sean ni malos ni buenos, hay una importante variación entre comunidades autónomas, pero ninguna lleva a esa inmunidad de rebaño que nos podría proteger en futuros rebrotes, por lo tanto todas las comunidades autónomas tenemos que garantizar que seguimos controlando los contactos de riesgo”.

No se da esa inmunidad de rebaño que nos iba a evitar riesgos, así que ahora todo queda en manos de una vacuna que, esta mañana, desde la agencia europea del medicamento han dicho que no estará hasta dentro de un año. Por tanto, frente a aquellos que confían que esté lista después de verano...parece que habrá que esperar.

La noticia a esta hora tiene que ver con el regreso a las aulas, de forma general, a partir del próximo curso. También y es incluso más inmediato por cómo se va a cerrar este curso, lo poco que queda ya. El ministerio se reúne con las comunidades autónomas y todos los globos sonda que ha venido lanzando Isabel Celáa, todos los cambios de criterio que han venido manteniendo llevan a esta hora a una conclusión, que cada comunidad va a responder en función de su criterio. Sobre todo, si se levanta el estado de alarma, que es una cuestión que no se descarta ante la falta de apoyos del Gobierno. El mayor problema que ven las comunidades autónomas que no coinciden con los criterios del ministerio se sitúa en la vuelta a clase de los niños de infantil cuando pasemos a la fase 2. No creen que se puedan mantener las medidas de distanciamiento.