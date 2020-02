Antonio Herraiz:"El PSOE no apuesta por mejorar los cuidados paliativos y se aferra a la eutanasia"

La alerta sanitaria por el coronavirus amenaza al Mobile World Congress. La cita mundial más importante de móviles comienza en 13 días en Barcelona y en las últimas horas ha seguido sumando bajas de grandes compañías tecnológicas. Las últimas, INTEL, que fabrica componentes electrónicos, y la tecnológica china Vivo. Tras estas ausencias confirmadas, que se suman a las de LG, Sony, Ericcson o Amazon, el congreso queda en el aire. La dirección del Mobile estudia este viernes si suspenden la cita o no.

Al margen de la decisión que se tome dentro de tres días, hay una gran preocupación en el sector hotelero. Están registrando cancelaciones de reservas. Y al margen de lo que resuelva este viernes la dirección del congreso, el daño comienza a ser irrevocable. Estamos hablando de la mayor feria de los teléfonos inteligentes de todo el mundo.

Luego están las consecuencias sanitarias. China confirma 1.016 muertos y más de 43.000 contagiados. De momento, el índice de mortalidad se mantiene en el 2%.

Esto en China, en España, esta tarde, en el pleno del Congreso, el PSOE acelera los trámites para despenalizar la eutanasia. No es la primera vez que lo intenta. Es la tercera, hasta ahora con éxito. Y esta vez espera contar con los apoyos necesarios.

Aquí cuando se habla de eutanasia pocas veces se habla de reforzar los cuidados paliativos. Y al margen de las cuestiones religiosas, es la mejor manera de hacer frente a las enfermedades incurables. Esto lo defiende la asociación médica mundial, entre otros organismos que reafirman su oposición a la eutanasia y el suicidio con ayuda médica.

Hoy te estamos contando el caso de Carmen. A sus 88 años tiene un cáncer muy avanzado. Lejos de refugiarse en la eutanasia como salida a su situación límite, apuesta por agarrarse a la vida: “No, no. El día que Dios quiera, pues ese día vale, pero si no yo no me voy a quitar la vida. Yo lo que quiero es vivir”.

Pues eso. En lugar de insistir en los cuidados paliativos, el gobierno prefiere ir por otro camino.