Antonio Herraiz: "12 o 13.000 muertos más. Total, ¿qué más da?"

Después de doce días, el Ministerio de Sanidad por fin ha actualizado la cifra de fallecidos. No es ni mucho menos el dato real, que sigue muy lejos de los 43.000 muertos que aseguran los registros civiles y el INE. Pero después de casi dos semanas, el Gobierno ha incorporado a sus cálculos a las víctimas del coronavirus que sí registraban las comunidades autónomas. ¿Cuántos muertos dicen Salvador Illa y Fernando Simón que ha dejado hasta ahora el coronavirus en España? 28.313. Con lo de hoy, no hacen más que incorporar algunos de los datos de las comunidades. Tampoco todos. Y ahí están las cifras de Madrid o de Cataluña. Hoy ha vuelto a ser un día de justificaciones y de explicaciones tan imprecisas como lejos de la realidad. Y de escudo, el Gobierno ha vuelto a poner a Fernando Simón. El portavoz ha explicado:”De la dificultad de ofrecer datos sólidos y estables, hasta que todos estos datos se pudieran realmente consolidar, actualizar, eso lo hemos conseguido en los últimos días. Todos sabemos que hay un exceso de fallecidos algo mayor, hay otros doce mil, trece mil casos de lo esperado que han podido fallecer, pero de eso no hay confirmación, de que ha sido por coronavirus, muchos lo habrán sido, otros lo habrán sido por otras causas”.

Doce o trece mil más. Como si fueran pocos y no tuvieran importancia. Hoy no ha dicho lo de un gran accidente de tráfico, como causa posible de ese exceso de fallecidos. Simón se ha limitado a apuntar a otras causas genéricas. Pues todavía tienen tiempo. Si de verdad quieren reconocer a las víctimas del coronavirus en España en ese homenaje del día 16 de julio, el primer paso que tienen que dar es contar todos los muertos que ha dejado el covid en España.

Y desde primera hora, la Cadena COPE te viene contando los detalles de una operación contra las empresas que gestionan los residuos sanitarios. No hace falta decir, que el sector de la gestión de las basuras es uno de los que más dinero público mueve. También el que tiene más agujeros y por donde se cuela mucha de la corrupción de este país. El negocio de la basura es el bocado más grande de corrupción.

Esta operación salpica directamente a algo tan sensible como es la seguridad sanitaria. Desde el Ministerio de Sanidad nos vienen pidiendo responsabilidad a los ciudadanos, para que nos protejamos bien, con las mascarillas y el resto de recomendaciones. En cambio, te estamos contando la falta de control sobre algunas empresas, encargadas de gestionar los residuos de los hospitales, y que están siendo investigadas.

No se está controlando lo suficiente para que el material de desecho, guantes, mascarillas, jeringuillas, en muchos casos contaminadas, termine en los centros de tratamiento de residuos autorizados. En toda España, la Guardia Civil ha detenido e investigado a un total de 44 personas.