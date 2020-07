Antonio Herrraiz:"El homenaje a las victimas del coronavirus no sirve para tapar las mentiras del Gobierno"

España ha rendido hoy homenaje a las víctimas del coronavirus en una ceremonia de Estado organizada desde Moncloa. Vaya por delante que la memoria es un deber y seguro que tú, has tenido un caso cerca. O más de uno. Por que detrás de los más de 40.000 muertos que se niega a reconocer el Gobierno, hay una historia de dolor. Con nombres y apellidos.

Historias como la de Gabriela Lora. Esta mujer nació en Los Pozuelos de Calatrava. Es un pequeño pueblo de Ciudad Real, donde pasó los primeros años de su vida. Conoció a su marido y emigraron a Madrid a principios de los años 80. En un edificio de la capital él cuidaba de la portería. Y Gabriela lo hacía de sus tres hijos y de la casa. Con el paso de los años tuvieron 3 nietos. Eran el capricho de Gabriela. Rubén, Beatriz y Álvaro. Hasta tal punto llevó su pasión, que sus iniciales, RUBEAL, lucen dibujadas con azulejos en la pared de la casa del pueblo.

Estos últimos años, Gabriela había perdido audición. No escuchaba bien. Pero eso no fue un drama. Sobre todo, gracias a su familia. Los malos entendidos se convirtieron en grandes risotadas. Rubén es uno de sus nietos: "Estaba dando vueltas por el barrio buscando aparcamiento y veo salir a mi abuela y bajo la ventanilla y la saludo y dijo "Qué tal hijo, ¿adónde vas?" y le digo pues voy a aparcar y se me quedó mirando un poco con cara extraña y dice "Pero bueno, ¿con este tiempo te vas a ir a pescar?" y yo no he pescado en mi vida la verdad".

Gabriela tenía 87 años. Se contagió de coronavirus en el hospital mientras cuidaba de su marido. Murieron los dos con una diferencia de 11 días.

Su memoria es obligatoria. Porque la familia, los amigos no les pudieron despedir como hubieran querido. Son el símbolo de una generación a los que hemos dicho adiós en silencio. Y es lo que ha destacado esta mañana el Rey Felipe VI: "Quienes nos han dejado son en muchos casos personas de edad avanzada que dedicaron sus vidas a trabajar duro para salir adelante y con una gran ilusión por alcanzar el progreso para sus hijos, unas vidas que cambiaron el rumbo de nuestra historia, unas vidas cuya vocación de concordia nos invita siempre a la reflexión serena y al agradecimiento".

El acto organizado por Moncloa ha seguido el guion previsto, incluidas las carencias. Porque para que ese recuerdo sea completo, sincero y real, sería imprescindible en primer lugar reconocer la cifra de muertos. El gobierno se resiste, como si le avergonzara un dato tan brutal de fallecidos que supera con creces las 40.000 personas.

Además, ningún homenaje, por muy necesario que sea, sirve para tapar los agujeros que ha habido en la gestión de esta pandemia. El recuerdo a las víctimas en un acto solemne no hace olvidar las mentiras que hemos escuchado en todo este tiempo. Y que seguimos escuchando.