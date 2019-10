Antonio Herraiz:"Cuando denuncias a los violentos, si son independentistas, es inapropiado"

La ÚLTIMA HORA nos lleva a Reino Unido. Un hombre ha apuñalado a varias personas que estaban en un centro comercial. Hay víctimas mortales

Enseguida ampliamos los detalles de este ataque en Manchester. De vuelta a casa, en el Tribunal Supremo ultiman los detalles para la notificación de la sentencia contra los líderes separatistas catalanes. Todavía no ha trascendido la fecha concreta en la que se va a hacer público el fallo aunque todo apunta a que será a principios de la semana que viene. De hecho, ante una expectacón mediática sin precedentes, en el Supremo, el lunes, quedará habilitada la biblioteca del Alto Tribunal para que los periodistas puedan informar sobre los detalles de la sentencia. Esto da una pista.

La transparencia del proceso se ha llevado hasta el final. Y apenas ha habido filtraciones. Hoy El País descarta la rebelión consumada pero no precisa si la sentencia recogerá la rebelión con un matiz menor o si se quedará en sedición. Lo que parece descartado es la absolución, como piden los separatistas.

En el Supremo está ya todo listo para la publicación de la sentencia y hoy en COPE te estamos contando cómo los radicales se están preparando para dar respuesta en la calle. No dejan nada al azar. Buscan una total coordinación y precisan incluso la vestimenta que tienen que llevar los borrokas catalanes para no ser detenidos.

Esta mañana ha estado en Herrera en COPE el líder de los socialistas catalanes. Miquel Iceta prefiere esperar a conocer la sentencia aunque pide a los separatistas que si van a protestar lo hagan ordenadamente. La equidistancia habitual. Donde sí se ha mojado Iceta ha sido en el discurso que lanzó el general de la Guardia Civil en Cataluña durante una de las celebraciones con motivo de la festividad de la patrona del cuerpo de la Guardia Civil. Este general, Pedro Garrido, no dijo nada fuera de todo. Todo lo contrario. Fue impecable. Se mostró al lado de la ley y con el compromiso de seguir trabajando por la libertad y la seguridad. Bueno, pues a Iceta no le ha gustado. “Tuvo alguna parte quizá inapropiada. No tenemos costumbre que cuerpos uniformados se refieran a cuestiones políticas y mejor que se atengan a su función y no entren en otros terrenos por la polémica que causan y un ruido innecesario. Bastante tenemos ya”, ha dicho.

Cuando denuncias a los violentos, si son independentistas, es inapropiado.

Esto en España, en Suecia hoy estábamos atentos a la academia de los Nobel para conocer el ganador del Nobel de la Paz. El ganador ha sido el primer ministro etíope. Se llama Abiy Ahmed y ha sido distinguido por sus esfuerzos para resolver el conflicto fronterizo entre Etiopía y Eritrea.