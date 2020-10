Antonio Herraiz:"Si el Gobierno aprueba seis meses el estado de alarma y los presupuestos, jugada redonda"

Lo último nos lleva a Aragón. Desde la semana pasada, estaban confinadas las capitales de Huesca, Zaragoza y Teruel. Desde mañana, pasa a ese escenario de aislamiento perimetral toda la comunidad autónoma. Esto es lo último en el primer día laborable bajo el estado de alarma que el Gobierno quiere que se prolongue hasta el 9 de mayo. Esta mañana ha presentado el decreto a las comunidades autónomas y al margen de los mensajes oficiales, lo que hay en la calle son muchas preguntas.

Queda claro que el estado de alarma está vigente en toda España, pero cada comunidad tiene margen para gestionarlo con criterios propios. Esto está provocando, no sólo diferencias en la franja horaria que aplican el toque de queda. En Cantabria, en Madrid, Extremadura o Valencia va de doce a seis, por tanto, seis horas, y en el caso de Castilla y León y Cataluña, de diez de la noche a seis de la mañana, es decir, ocho horas.

El estado de alarma deja también potestad para decretar confinamientos perimetrales. A día de hoy hay dos comunidades autónomas en esa situación, Navarra y La Rioja y desde mañana todo Aragón. En ese escenario están también en Gijón, Oviedo y Avilés, en Asturas y desde hoy en Granada. En esos puntos no se puede entrar y salir y el mapa de la España confinada va a variar según lo defina cada gobierno autonómico. ¿Se puede dar esa circunstancia en Navidad? Con la previsión de un estado de alarma durante los próximos meses, los gobiernos autonómicos tendrán esa capacidad, sí. Por lo que nadie es capaz de garantizar a día de hoy la movilidad en Navidad.

Dentro de las opciones que hay de rizar el rizo está Madrid, donde desde hoy hay toque de queda general para toda la comunidad y confinamiento perimetral en 32 áreas. Y en Cataluña, encontramos una propuesta que de momento no se ha aplicado en ningún otro sitio. Son los confinamientos de fin de semana. Además del toque de queda de diez de la noche a seis de la mañana, los fines de semana, si no es para trabajar o con causa justificada, no se podrá salir. Esto es todavía una propuesta por cuya legalidad le hemos preguntado a Javier Tajadura, experto en derecho constitucional y ex Magistrado del Tribunal Superior de Justicia Navarra: "A partir de ahora sí que cualquier presidente autonómico puede hacer confinamientos desde las 10, desde las 11, desde las 12 o lo que me dicen ahora los fines de semana, pero claro con eso la seguridad jurídica no se garantiza y con eso el decreto de estado de alarma no está cumpliendo su función.

¿Por qué? Porque cada comunidad va a hacer lo que considere.

De la reunión de Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos han salido un anuncio más. El primero era esperado y previsible. En el Consejo de Ministros de mañana el Gobierno aprobará el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021. En los últimos días ha habido enganchadas entre PSOE y Podemos y ahora habrá que ver en qué se traducen los siempre difíciles equilibrios en la coalición que cohabita en Moncloa. Menos mal que siempre tendremos a Bruselas vigilante. Lo que tengan claro es que habrá presentación, en breve, por todo lo alto, organizada por la factoría cinematográfica de Moncloa. Por cierto, ¿se han percatado de que en España los presupuestos que rigen son los del Partido Popular? Estuvieron vigentes en 2018, en 2019 y 2020.

Aunque no tenga una relación estrecha, la aprobación de los presupuestos y la declaración del estado de alarma durante seis meses tienen el mismo objetivo. Tener tranquilidad política durante un tiempo y esquivar así el control parlamentario, para no tener que acudir cada 15 días y arriesgarse a no tener los apoyos suficientes.