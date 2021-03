Antonio Herraz:"Lejos de politiqueos, lo importante es que hoy en Europa tenenemos una cuarta vacuna"

Los protagonistas de la noticia siguen respondiendo en COPE a los principales interrogantes que deja el terremoto político de Madrid, Murcia y Castilla y León. Primero Madrid. ¿Habrá finalmente elecciones el 4 de mayo? Es un asunto que van a tener que resolver los tribunales porque, tras la disolución de la asamblea regional y la convocatoria de los comicios, PSOE y Más Madrid presentaron sendas mociones de censura.

Los dos partidos de izquierda defienden que como la orden no se publica en el boletín oficial hasta hoy jueves, es efectiva su moción. Una opinión a la que no se suman la mayoría de expertos jurídicos consultados por esta emisora. ¿Cuál es la posición jurídica mayoritaria? La que argumenta que, aunque el boletín oficial no publique hasta el día siguiente la convocatoria de elecciones, prima la voluntad de disolución sobre las mociones, al tener efectos desde que se dicta el decreto. Esta mañana Isabel Díaz Ayuso ha estado con Herrera en COPE y ha dicho que cuentan con el respaldo de los servicios jurídicos de la cámara:“He seguido el procedimiento establecido de manera escrupulosa. Si no fuera correcto lo que he hecho yo ningún presidente podría disolver unas cámaras y convocar elecciones. El tiempo me va a dar la razón”.

A partir de ahí, comienzan las quinielas para saber qué puede pasar la noche electoral. Ayuso quiere gobernar en solitario. Esto es una obviedad. ¿Y si no consigue mayoría absoluta o, y si las cuentas no le salen sólo con el apoyo con Vox? Son cálculos a futuro y ahora toca resolver el embrollo jurídico pendiente para que la convocatoria siga adelante.

Esto en Madrid, en Castilla y León el PSOE contraprogramó con una moción de censura tras ver la reacción del PP en Madrid. El PSOE necesitaría del apoyo de los dos diputados de Podemos, que lo tiene, y la suma de, al menos, otros cuatro de los 12 que tiene Ciudadanos. ¿Cabe la posibilidad de que algún parlamentario díscolo de Ciudadanos lo apoye? Pregunta la Cadena COPE responde el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea: “¿Tienen ambos, tanto el presidente como el vicepresidente, la confianza de que no va a haber fuga de votos, entre los procuradores de Ciudadanos durante la votación de esa moción de censura? No hay nadie, entre ellos, dispuesto a cambiar de voto por una dádiva o por una prestación. Son gente honrada, decente, comprometida, son lo mejor de nuestro partido”.

Igea es el vicepresidente de Castilla y León que ha mostrado sus diferencias con Arrimadas a la que enseguida escuchamos en lo más destacado de su paso por Herrera en COPE donde ha quedado retratada.

Lejos de los politiqueos varios, lo importante se decide en Bruselas. La Agencia Europea del Medicamento tiene previsto dar el visto bueno a la vacuna de Jensen, de la farmacéutica Johnson & Johnson. Es la cuarta que se va a distribuir en Europa y, por tanto, en España, después de la de Pfizer, la de Moderna y la de Oxford AstraZeneca. Esta es la que más dudas está generando. Primero, se cuestionó su eficacia en los más mayores. Por eso en España sólo se suministra a personas con menos de 55 años. La están recibiendo profesores, policías, bomberos, fisioterapeutas… ¿Hay más dudas? Sí. Primero Austria suspendió la administración de un lote de AstraZeneca por la muerte de una persona que había sido vacunada. Tenían que investigar si había relación. Ahora, suspende la vacunación con AstraZeneca porque han aparecido reacciones con trombosis múltiples. En España se han puesto 800.000 dosis de esta compañía en febrero y 900.000 en lo que llevamos de marzo. ¿Hay motivos para preocuparse? Le hemos preguntado a Jaime Jesús Pérez, Vocal de la Asociación Española de Vacunología. Es rotundo: “Yo ahora mismo lo que trasladaría es un mensaje de tranquilidad, en el que ahora mismo las autoridades del medicamento, tanto españolas como europeas, no han decidido tomar ninguna medida excepcional y que no debemos tener ninguna precaución especial puesto que las autoridades sanitarias no han hecho ninguna cuestión de este tipo”.

Pues esa es la conclusión. De momento, máxima tranquilidad.