Antonio Herraiz:"Y Trapero se olvidó de la paella con Puigdemont"

El temporal sigue dejando imágenes típicas del invierno. A nadie sorprende la nieve en pleno mes de invierno. Ni siquiera en Alicante, donde ha caído la nevada más copiosa de los últimos años. Además, de los campos cubiertos por un gran manto blanco nos deja también un lado trágico. De momento, la borrasca “Gloria” y sus derivadas de frío y fuerte viento se ha llevado por delante la vida de tres personas.

La última víctima es una mujer de 54 años de origen rumano. No conocemos su nombre pero sí su situación. Desde hace tiempo, dormía en un parque público de Gandía, junto a su marido. Les habían ofrecido acudir a dependencias de los servicios sociales pero lo rechazaron. El frío ha sido intenso en esta zona de la Comunidad Valenciana, y los equipos municipales la encontraron muerta por hipotermia.

Es la cara más trágica de la borrasca que deja otros dos muertos, uno en Asturias y otro en Pedro Bernardo. Los daños materiales están siendo también muy importantes en toda la zona del levante. En la comunidad valenciana esta mañana cerca de 200.000 alumnos no han podido acudir hoy a clase. Además, los daños materiales están siendo muy cuantiosos. En MEDIODÍA COPE hemos estado en Jávea, en Alicante. Ana trabaja en un restaurante y cuando ha acudido esta mañana se ha encontrado todo destrozado: “El agua ha reventado los cristales, ha destrozado todo el mobiliario. Está realmente horrible. El agua ha movido todos los banquitos de la playa y los ha tirado hacia aquí. Ha movido todo, cosas incluso que pesan más de 200 kg”.

En Villena, que han estado unas horas completamente aislados, ya han podido habilitar vías de comunicación.

Además del temporal, En la Audiencia Nacional ha comenzado el juicio a Josep Lluis Trapero. El ex mayor de los Mossos fue una figura clave durante el referéndum ilegal del uno de octubre. La sentencia del Supremo que condena a Junqueras, Romeva y al resto de políticos sediciosos, apunta por dónde puede ir la responsabilidad de Trapero. Habla de despliegue insuficiente de agentes de la policía autonómica catalana el uno de octubre y de un aparente incumplimento de la orden de la Justicia para impedir la votación.

El interrogatorio se ha centrado en el referéndum ilegal y también en el asedio a la consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña en los días previos. Trapero dice que no hubo violencia y culpa a la Guardia Civil de no avisar de los registros. Le han preguntado también por su relación con el entonces presidente Carlas Puigdemont: “Yo no tenía ningún tipo de relación estrecha con el President”.

Esto es lo que ha dicho hoy ante el tribunal, pero esa paella con Puigdemont el de la guitarra, Laporta, Pilar Rahola y toda la tropa en Cadaqués le delata. Hoy se ha olvidado de aquella paella, seguro porque el arroz se le indigestó.