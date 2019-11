Antonio Herraiz:"No es lo mismo operarse en Andalucía que en el País Vasco”

La primera protagonista se llama Silvia. Tiene 45 años y sufre una grave enfermedad de la piel que le ha llevado a pasar cuatro veces por quirófano. Ahora mismo, esta a la espera de ser operada de nuevo en la Sanidad Pública de Castilla-La Mancha, que es la comunidad autónoma donde reside.

“Estoy esperando a que me llamen para operarme. Tú puedes llamar y preguntar pero nadie te dice cuando, dicen “cuando haya un hueco, cuando pueda el cirujano, luego te llaman y tampoco te dan tiempo para prepararte. Te llaman hoy y tu operación es mañana o pasado” nos ha dicho.

Silvia es una de las 671.000 personas que están esperando a ser operadas en España. El dato es de junio, lo ha ofrecido hoy el Ministerio de Sanidad y es el peor desde 2003. De media, esperamos para ser intervenidos quirúrgicamente 115 días. La Sanidad en España funciona, y funciona bien si la comparamos con otros paises de nuestro entorno, pero las listas de espera siguen siendo el verdadero punto negro y en el que deben trabajar las administraciones regionales. Enseguida te explicamos las diferencias que hay entre Comunidades Autónomas. Porque no da lo mismo que tengas que ser operado en Andalucía que en el País Vasco.

En MEDIODÍA COPE hemos estado ya en la Audiencia de Sevilla. Había gran expectación ante la decisión que iba tomar el juez del caso de los ERE. Tenía que resolver si llevaba a prisión a los cuatro principales condenados por este macrofraude como le pedía la fiscalía. Son dos ex consejeros de Trabajo y dos ex directores generales. Los deja en la calle a la espera de que la sentencia sea firme. No ve riesgo de fuga. Y aquí no queda otra que respetar las decisiones judiciales. No como ha hecho esta mañana uno de los condenados, el ex presidente Chaves que ha seguido cuestionando a la justicia, restando profesionalidad al tribunal que le ha condenado porque, dice Chaves, no se ha abstraído del clima de culpabilidad contra ellos. Lo del respeto a las decisiones judiciales esta vez no les conviene.