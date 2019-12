Antonio Herraiz:"Más problemas judiciales para Chaves y Zarrías"

El día en el que ha echado a andar el Congreso, hemos escuchado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. No, no lo ha hecho en la cámara, ha sido aquí en Herrera en COPE y ha analizado el escenario político actual. Estamos en un momento en el que por si fracasa el plan A con Esquerra, las terminales mediáticas de la izquierda tratan de meter presión a Pablo Casado. El líder del PP ya ha dejado claro que no se va abstener para que siga en Moncloa el peor socialista en 40 años. El antecesor de Casado, Mariano Rajoy, le ha dicho a Herrera que no está para dar consejos a nadie: “Casado no puede ser presidente del Gobierno porque no tiene los votos suficientes y además Sánchez ya ha optado por la extrema izquierda. Lo que yo haría es oposición a un gobierno que creo que es muy negativo, pero que quede claro que Sánchez no ha querido ni siquiera explorar una alternativa diferente”.

Rajoy ha presentado con Herrera su libro Una España mejor en el que cuenta con detalles lo que vivió durante sus años de Gobierno. No faltan anécdotas. El ex presidente ha recordado como fue su primer encuentro con Carlos Puigdemont cuando era alcalde de Gerona: “Fuimos a inaugurar el AVE y cualquier alcalde lo que hace es decirle a todo el mundo que gracias a sus esfuerzos su ciudad tiene AVE. Este señor nos pegó una bronca monumental a todos: “esto es un desastre”, “aquí se ha maltratado a la gente”... no volví a saber de él hasta que la CUP lo eligió presidente de la Generalitat”.

No ha perdido el humor ni la ironía Mariano Rajoy.

Y tenemos una última hora que nos llega desde la Audiencia de Sevilla. Más problemas para Chaves y otros ex cargos socialistas de la Junta.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha abierto una pieza para investigar si Chaves y otros 9 ex altos cargos del Gobierno autonómico, entre ellos cinco exconsejeros, cometieron prevaricación y malversación al dar algunas ayudas a una empresa de Jaén en 1999. En este proceso, que como decimos, ha admitido, ha abierto una pieza el Juzgado Instrucción 6 de Sevilla estaría también Gaspar Zarrías. Esa empresa es de Jaén y en el epicentro de la instrucción está un préstamo de casi 6 millones de euros que concedió la Junta a una empresa mercantil de Jaén y que no habrían devuelto.